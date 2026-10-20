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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Vidéo : en paroles et en actes, comment Postecoglou a-t-il géré la triste soirée de Ronaldo ?

C. Ronaldo
A. Postecoglou
Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
Saudi Pro League
Portugal
Australie
Arabie saoudite

L'entraîneur australien soutient le meilleur buteur de l'histoire du football

L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a surpris tout le monde par la façon remarquable dont il a géré le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, malgré la série d'occasions que ce dernier a manquées face à Neom.

Ronaldo a gâché une série d'occasions faciles, dont un penalty, mais malgré cela, Al-Nassr a réussi à s'imposer, grâce à un but sans réplique signé par l'autre Portugais, João Félix, lors de la 10e journée du championnat Roshn.

Après la rencontre, les utilisateurs de la plateforme « X » ont partagé une vidéo de Postecoglou, qui s'est dirigé vers Ronaldo pendant le salut au public et a continué à beaucoup discuter avec lui, en le soutenant dans un moment difficile que traverse la star portugaise, en raison des occasions manquées et de la crise provoquée en sélection du Portugal avec l'entraîneur Jorge Jesus.

Le soutien de Postecoglou ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a refusé de se laisser entraîner dans les discussions sur la série d'occasions manquées lors de la conférence de presse, déclarant : « C'est la nature du football, et il est bon de se créer autant d'occasions, nous travaillerons à corriger les erreurs. »

Il a ajouté : « Toute l'équipe a livré un grand match, et nous avons obtenu la victoire face à un adversaire difficile qui possède tous les atouts de la réussite, mais nous souffrons d'absences évidentes et nous allons essayer de préparer tous les éléments. »

Il a conclu : « Nous travaillons comme une famille ; la victoire sera bénéfique pour tous et la défaite retombera sur toute l'équipe, c'est pourquoi nous devons nous soutenir les uns les autres et avancer d'un pas ferme. »

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