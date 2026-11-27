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Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a remis son équipe sur le chemin de la victoire en Roshn Saudi League et l'a propulsée dans le top 4, grâce à un succès important face à NEOM.

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Al-Ittihad s'est imposé 1-0 face à NEOM ce vendredi, au stade de la Cité sportive Prince-Abdallah-Al-Fayçal de Djeddah, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

La première période s'est achevée sur un score nul et vierge qui ne reflétait pas la physionomie de la rencontre : de nombreuses occasions ont été gâchées, notamment du côté de NEOM.

Les joueurs d'Al-Ittihad ont multiplié les erreurs défensives, l'une après l'autre, offrant à ceux de NEOM l'occasion de se montrer très dangereux devant le but d'Al-Ittihad. Mais le gardien serbe Predrag Rajković a repoussé toutes les offensives, s'imposant comme le grand homme de la première période.

Le scénario a toutefois complètement changé en seconde période, notamment après que l'Allemand Jens Fissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a effectué trois changements d'un coup en faisant entrer Youssef En-Nesyri, le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum ainsi qu'Ahmed Al-Ghamdi.

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En-Nesyri, en particulier, a profondément transformé l'attaque d'Al-Ittihad en seconde période : ses déplacements ont semé le trouble dans la défense de NEOM, et il a été proche de marquer à plusieurs reprises, sans parvenir à soigner le dernier geste.

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La délivrance est intervenue à la 75e minute, lorsque le milieu algérien Houssem Aouar a adressé une longue passe en profondeur sur la tête de Youssef En-Nesyri, qui l'a transformée au fond des filets de l'équipe visiteuse.

Dans un premier temps, l'arbitre a refusé le but pour une position de hors-jeu de l'attaquant marocain, avant de consulter la VAR, qui a confirmé la validité du but d'En-Nesyri.

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NEOM a tenté de revenir au score dans le dernier quart d'heure en intensifiant ses offensives face à Al-Ittihad, sous l'impulsion de l'entraîneur français Christophe Galtier, très engagé sur son banc. Mais la défense d'Al-Ittihad et son gardien serbe Predrag Rajković ont préservé les trois points.

Al-Ittihad renoue ainsi avec la victoire en Roshn Saudi League, après avoir trébuché lors de son dernier match dans la compétition, un nul 1-1 face à Abha le 30 octobre dernier, lors de la 12e journée.

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Grâce à ce succès important, Al-Ittihad retrouve le top 4 du classement de la Roshn Saudi League. Il compte désormais 27 points, à la quatrième place, avec un bilan de 8 victoires, 3 nuls et une défaite, et devance de 3 points Al-Ahli, qui recule au cinquième rang.

Al-Ahli aura l'occasion de réintégrer le top 4 en cas de victoire face à Al-Taawoun, qu'il reçoit demain samedi au stade Al-Inma de Djeddah, en clôture de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

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De son côté, NEOM a concédé sa cinquième défaite de la saison et reste bloqué à 22 points, à la sixième place du classement, avec 7 victoires et un seul match nul.