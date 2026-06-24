Vidéo : en fauteuil roulant, une apparition émouvante de la victime de la blessure la plus grave de la Coupe du monde 2026

Juste avant le coup d’envoi de Canada-Suisse, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, un instant émouvant a précédé la rencontre : l’international canadien Ismaël Koné a fait sa première apparition publique depuis la grave blessure qui a prématurément terminé son tournoi.

Le milieu de terrain avait subi une double fracture des tibias lors de la large victoire 6-0 contre le Qatar lors de la deuxième journée de la phase de groupes, à la suite d’un tacle violent du Qatari Asim Madibo, sanctionné d’un carton rouge direct.

Avant le coup d’envoi de l’ultime rencontre du Canada dans la phase de groupes, le milieu de terrain est apparu au stade BC Place de Vancouver, installé dans un fauteuil roulant. Il a été poussé le long de la touche sous les applaudissements nourris d’un public debout, une séquence forte en émotions relayée par le quotidien britannique Mirror.

La star allemande chevronnée Thomas Müller, présent en tant que commentateur télévisé, est descendu sur la touche pour serrer la main du Canadien et lui exprimer son soutien.

Après la rencontre, Müller a publié un message sur ses réseaux sociaux : « Quel accueil formidable de la part des supporters pour le joueur blessé Ismaël Koné. Nous te souhaitons un prompt rétablissement. »

Opéré avec succès, le milieu de terrain a dû quitter prématurément la Coupe du monde.

La Fédération canadienne de football avait déjà annoncé la semaine précédente qu’Ismaël Koné avait subi avec succès une intervention chirurgicale pour soigner sa fracture, confirmant ainsi son forfait pour le reste de la Coupe du monde.

Dans un communiqué, la fédération a expliqué : « Ismaël Koné a subi une opération chirurgicale réussie pour réparer une fracture au bas de la jambe. Il devrait se rétablir complètement, mais il manquera le reste de la Coupe du monde 2026. »

De son côté, le club italien de Sassuolo, où évolue Koné, a publié un communiqué confirmant le succès total de l’opération.

Le communiqué précise : « L’intervention visant à traiter la fracture de la jambe gauche s’est déroulée avec un succès total. Le joueur entamera un programme de rééducation dans les prochains jours, et tous les membres du club lui souhaitent un prompt rétablissement. »

Le sélectionneur canadien est revenu sur ces heures difficiles.

De son côté, Jesse Marsch, le sélectionneur de l’équipe nationale canadienne, est revenu sur sa visite au joueur à l’hôpital après sa blessure.

« Lorsque nous sommes arrivés à son chevet, il avait déjà reçu des sédatifs et s’apprêtait à entrer en salle d’opération », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Malgré cela, il était de très bonne humeur et n’arrêtait pas de répéter qu’il allait s’en sortir. »

« L’intervention a duré environ une heure et demie et a mobilisé trois chirurgiens. Je pense que les médecins ont vu la blessure en direct à la télévision et en ont immédiatement saisi la gravité ; c’est pourquoi les trois meilleurs spécialistes ont été appelés pour prendre en charge ce cas. »

Il a conclu en déclarant : « En discutant avec eux, j’ai senti qu’il était entre de bonnes mains, et ils nous ont assuré que l’opération s’était très bien déroulée. »

Rappelons que le Canada abordait son match contre la Suisse en tête du groupe B, avec quatre points au compteur après deux journées, mais la joie de cette dynamique est ternie par la perte d’un de ses joueurs clés pour le reste de la compétition.