Vidéo : en deuxième division… Une remontada allemande inflige une lourde défaite amicale à Al-Ahly

L’équipe saoudienne d’Al-Ahli a concédé une lourde défaite lors de son deuxième match amical disputé en Autriche, dans le cadre de sa préparation pour la saison 2026-2027.

Les Rouge et Blanc ont été dominés 4-1 par Holstein Kiel, pensionnaire de deuxième division allemande, lors de la rencontre disputée ce mercredi en Autriche.

Curieusement, c’est « Al-Raqi » qui a ouvert le score, plus précisément à la 21e minute de jeu, grâce à son attaquant brésilien Ricardo Matías.

Matías a profité d’un tir puissant à ras de terre de son compatriote Matheus Gonçalves depuis l’entrée de la surface de réparation ; le gardien allemand a repoussé le ballon, mais celui-ci lui est revenu devant le but vide, ce qu’il n’a pas manqué de convertir en but.

Mais Holstein Kiel a rapidement renversé la vapeur, inscrivant deux buts avant la mi-temps puis deux autres en seconde période pour s’imposer 4-1.

L’entraîneur allemand Matthias Jaissle a profité de la rencontre pour tester deux compositions différentes, alignant deux équipes distinctes lors de chaque mi-temps.

En cours de match, le latéral gauche Zakaria Hossawi s’est blessé dès la 15e minute de la première période, tandis que le nouveau défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh a manqué son deuxième match consécutif.

Rappelons que cette rencontre face à Holstein Kiel constituait le deuxième match amical de l’Ahly durant son stage autrichien, après sa large victoire 8-0 contre l’équipe locale de Salfelden lors de l’entrée en matière.