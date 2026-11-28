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Le Sénégalais Édouard Mendy, gardien d'Al-Ahli, a privé à deux reprises le Marocain Abderrazak Hamdallah, attaquant d'Al-Taawoun, du trône de la Roshn Saudi League, remportant ainsi un duel 100 % africain.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Taawoun, qu'il recevait samedi soir au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

Hamdallah a joué un rôle indirect sur l'unique but d'Al-Taawoun : depuis l'intérieur de la surface, il a adressé un centre qui a heurté le pied du Turc Merih Demiral, défenseur d'Al-Ahli, avant de rebondir jusqu'à Nadim Bayrami, seul face au but vide, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets.

L'attaquant marocain n'est toutefois pas parvenu à marquer lui-même, en raison de la performance extraordinaire d'Édouard Mendy, notamment sur deux tentatives difficiles de Hamdallah.

À la 75e minute, Hamdallah s'est retrouvé seul face à Mendy et a tenté de le dribbler. Il semblait y être parvenu, mais le gardien sénégalais a réussi à tendre le bras pour écarter le ballon des pieds de l'attaquant marocain.

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La scène s'est répétée à la troisième minute du temps additionnel : Hamdallah a reçu un centre à ras de terre devant le but de Mendy et a frappé du pied gauche, mais le gardien sénégalais a réussi à repousser cette tentative pourtant délicate.

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Le récital de Mendy a empêché Hamdallah de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Roshn Saudi League à l'ère professionnelle, à égalité avec le Syrien Omar Al Somah, ancien attaquant d'Al-Ahli.

Hamdallah compte 160 buts en Roshn Saudi League, ce qui le place au deuxième rang du classement historique des buteurs de la compétition, à une seule longueur d'Omar Al Somah, auteur de 161 buts.

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L'attaquant marocain n'avait besoin de convertir qu'une seule de ses deux occasions face à Édouard Mendy pour s'asseoir sur le trône de la Roshn Saudi League, mais le brio du gardien sénégalais a repoussé l'échéance.

De l'autre côté, la rencontre a été marquée par le grand match de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, auteur d'un doublé face à Al-Taawoun qui lui a permis d'établir plusieurs records.

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Selon le compte consacré aux statistiques de la Roshn Saudi League sur « X », Ivan Toney a marqué lors d'un septième match consécutif avec Al-Ahli dans la compétition.

Au cours de ces sept rencontres, l'attaquant anglais a inscrit 11 buts, soit une moyenne proche de 3 buts tous les deux matchs, un rythme extrêmement élevé.

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Toney devra marquer au moins un but lors du prochain match face à Al-Faisaly pour égaler sa série historique en Roshn Saudi League, lorsqu'il avait marqué lors de 8 matchs consécutifs dans la compétition la saison dernière.

Par ailleurs, le joueur de 30 ans a atteint la barre des 16 buts cette saison en Roshn Saudi League, alors qu'il n'a disputé que 11 matchs, un record historique sans précédent dans la compétition.

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Selon les statistiques de la Roshn Saudi League, Toney a ainsi dépassé le Brésilien Wesley Lopes, ancienne star d'Al-Hilal, qui détenait le meilleur départ de l'histoire de la Roshn Saudi League avec 14 buts après 11 matchs lors de la saison 2012-2013.

Ivan Toney a également consolidé sa place en tête du classement des buteurs de la Roshn Saudi League cette saison avec 16 réalisations, soit 7 buts de plus que le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, deuxième avec 9 buts.