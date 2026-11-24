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Le match entre le Maroc et la Colombie, disputé dans le cadre du groupe A de la Coupe du monde des personnes de petite taille, a tourné au chaos après le coup de sifflet final, lorsqu'une violente bagarre a éclaté entre les joueurs des deux sélections. L'incident a suscité une vive polémique, la confrontation ayant dépassé le cadre sportif pour aller jusqu'aux coups de poing et aux coups de pied sur la pelouse.

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Le tournoi, organisé au Maroc du 20 au 30 novembre, a été marqué par des incidents regrettables à l'issue de la rencontre entre le pays hôte et la Colombie, lundi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Le match s'est soldé par un match nul 1-1, avant que la tension ne monte entre les joueurs après le coup de sifflet final et que les altercations ne dégénèrent en bagarre.

Les joueurs des deux sélections ont échangé coups de poing et coups de pied, une scène qui a nécessité l'intervention de la police et de plusieurs personnes présentes aux abords du terrain afin de contenir l'affrontement et d'éviter qu'il ne prenne une plus grande ampleur.

L'incident ne s'est pas limité à des contestations ou à des échanges verbaux : il a tourné à l'affrontement physique, nécessitant une intervention pour séparer les protagonistes et ramener le calme.

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Les organisateurs du tournoi n'ont pour l'heure annoncé aucune sanction à l'encontre des joueurs impliqués, et les mesures qu'ils pourraient prendre à la suite de l'incident restent floues.

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La compétition, qui réunit 16 sélections, se poursuit dans l'attente des conclusions d'éventuelles enquêtes ou des décisions des organisateurs concernant les événements survenus après Maroc-Colombie.

Les deux sélections évoluent dans le groupe A aux côtés des États-Unis et du Guatemala, tandis que le tournoi accueille des équipes de différents continents, parmi lesquelles l'Argentine, versée dans le groupe C avec le Brésil, la Jordanie et l'Irak.

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Les rencontres du tournoi se disputent dans la capitale marocaine, Rabat, dans le cadre de l'édition 2026, qui suscite un vif intérêt parmi les sélections participantes.