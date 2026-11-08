Boca Juniors a été sacré champion du championnat argentin 2026, après avoir décroché une victoire à la dernière minute face à Defensa Justica sur le score d'un but à zéro, lors du match disputé samedi soir au stade La Bombonera, dans le cadre de la dernière journée. Le club s'est ainsi adjugé la première place du classement annuel grâce à un but d'Enner Valencia dans le temps additionnel.

Ce sacre intervient un an après la polémique qui avait entouré ce même trophée, lorsque Rosario Central avait été déclaré champion de manière surprenante.

Enner Valencia a inscrit le but de la victoire pour Boca Juniors à la 50e minute de la seconde période, offrant à son équipe la tête du classement général et le titre de champion d'Argentine, après avoir totalisé le plus grand nombre de points lors des tournois d'ouverture (premier semestre de l'année) et de clôture (second semestre de l'année).

Le second tournoi est toujours en cours, les phases à élimination directe devant désigner son vainqueur se disputant actuellement.

Avant le but de Valencia, Rosario Central célébrait le sacre, après avoir mené deux buts à zéro face à Estudiantes Río Cuarto, au point que ses supporters avaient envahi la pelouse pour fêter l'événement avec les joueurs.

Mais le but de Boca Juniors à la dernière minute, dans le temps additionnel, a renversé la situation et offert à l'équipe la victoire et le trophée, mettant fin à une absence des podiums qui durait depuis 3 ans.