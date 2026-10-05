Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, a affirmé que l'Arabie saoudite était prête à affronter les Émirats arabes unis, demain mardi, en finale de la Coupe du Golfe.

Donis a déclaré lors de la conférence de presse, diffusée sur le réseau des chaînes Abu Dhabi Sports : « Chaque match a ses propres paramètres, et la manière de l'aborder diffère selon ses données. »

Il a ajouté : « Nous avons disputé 120 minutes face à l'équipe du Qatar en demi-finale, ce qui a été difficile et épuisant pour nous, d'autant plus que l'adversaire a joué de façon défensive. »

L'entraîneur grec a poursuivi : « Nous tenterons de livrer la meilleure performance possible en finale de la Coupe du Golfe. »

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Il a souligné : « Les Émirats arabes unis sont l'une des meilleures sélections de ce tournoi, ils font preuve d'une discipline tactique évidente, et leur entraîneur Zlatko Dalic possède une lecture précise de tous les détails des matchs. »

Il a précisé : « Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, et nous choisirons les meilleurs éléments en défense et en attaque pour créer des occasions, tout en exploitant les coups de pied arrêtés. »

De son côté, Mohamed Kanno, joueur de l'équipe nationale saoudienne, a reconnu la difficulté d'affronter les Émirats arabes unis, mais il a insisté sur la confiance des joueurs en leur capacité à offrir le niveau requis.

Kanno a déclaré : « L'équipe des Émirats arabes unis est forte, mais si Dieu le veut, nous serons au rendez-vous pour décrocher le titre et faire le bonheur des supporters. »

Au sujet d'un éventuel recours aux tirs au but, il a commenté : « Nous espérons ne pas en arriver là, nous voulons régler les choses dans le temps réglementaire. »















