Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a brisé le silence au sujet de la capacité de son équipe à jouer la victoire lors de la prochaine Coupe d'Asie.

Donis avait conduit l'Arabie saoudite au sacre en Coupe du Golfe arabique, aux dépens des Émirats arabes unis (2-0) il y a quelques jours, pour la quatrième fois de son histoire.

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Lors d'un bref échange avec un journaliste du réseau de chaînes saoudien « Thmanyah », Donis a réagi à la possibilité de jouer le titre asiatique en déclarant : « Je l'espère, mais une étape à la fois. »

Cette courte déclaration de Donis traduit sa volonté d'apaiser les esprits et de travailler dans le silence afin d'atteindre les plus hauts sommets dans la période à venir.

Donis a pris les rênes de la sélection saoudienne quelques semaines avant la dernière Coupe du monde, en remplacement du Français Hervé Renard.