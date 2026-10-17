Vidéo : des moments terrifiants, Emiliano Martinez quitte le terrain sur une civière

La rencontre entre Everton et Chelsea a été marquée par des scènes inquiétantes, ce samedi, après que l'Argentin Emiliano Martinez, gardien de but de Chelsea, a été victime d'une grave blessure à la suite d'un choc violent lors du match disputé au Hill Dickinson Stadium, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

Selon la chaîne "Sky Sports", l'incident s'est produit à la 66e minute, lorsque Martinez est entré violemment en collision avec le joueur d'Everton Branthwaite lors de l'exécution d'un coup franc, les deux joueurs s'effondrant au sol dans une atmosphère d'inquiétude sur la pelouse.

Branthwaite a pu se relever rapidement, tandis que l'état de Martinez semblait plus préoccupant, plusieurs membres du staff médical s'étant précipités autour de lui pour lui prodiguer les premiers soins, entraînant une longue interruption de la rencontre.

La chaîne a précisé que le gardien argentin est resté immobile sur la pelouse, pendant que le staff médical poursuivait son examen avec attention, un brancard étant préparé en prévision de son évacuation. Aucun ralenti télévisé du choc n'a été diffusé, dans un climat d'attente et d'inquiétude quant à l'état du gardien.

À la 70e minute, Mike Penders, le gardien remplaçant âgé de 21 ans, a commencé à se préparer à entrer en jeu, tandis que les soins médicaux se poursuivaient sur Martinez, dans des scènes qui ont suscité l'inquiétude du public présent.

À la 73e minute, Martinez a été évacué sur un brancard, avant que Chelsea ne procède à son changement contraint à la 74e minute, avec l'entrée de Penders à sa place.

Malgré le contexte difficile entourant la sortie de Martinez, ce moment a été porteur d'un fait historique pour le jeune gardien, puisqu'il a signé sa toute première apparition en Premier League à 21 ans et 78 jours, devenant ainsi le plus jeune gardien de but à disputer une rencontre de la compétition avec Chelsea, selon les informations rapportées dans la couverture du match.

La nature exacte de la blessure de Martinez et sa gravité n'ont pas encore été définitivement établies, dans l'attente de plus amples détails sur son état de santé.