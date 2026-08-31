La légende argentine Lionel Messi a tiré le rideau sur l'une des plus grandes carrières internationales de l'histoire du football, après avoir annoncé sa retraite de la sélection argentine, laissant derrière lui un héritage exceptionnel fait de chiffres, de titres et de moments immortels.

Entre son premier et son dernier but international s'est étalé un parcours de plus de 20 ans, entamé par un but face à la Croatie et achevé par un but portant le numéro 125 dans les filets de l'Égypte, lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

Le premier but de Messi sous le maillot de l'Albiceleste est survenu le 1er mars 2006, lors d'un match amical contre la Croatie, après être entré en jeu comme remplaçant et avoir laissé sa marque avec son tout premier but international, annonçant la naissance d'une carrière de buteur exceptionnelle avec la sélection de son pays.



Au fil des années suivantes, Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine et le capitaine de la génération dorée qui a ramené la sélection sur les podiums, après l'avoir menée à la victoire en Copa América 2021, puis à la Coupe du monde 2022, avant d'ajouter le titre de la Copa América 2024 et d'atteindre la finale du Mondial 2026.

Quant au dernier chapitre de l'histoire de ses buts internationaux, il est survenu face à l'Égypte en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, lorsqu'il a inscrit son dernier but sous le maillot de l'Argentine, atteignant ainsi les 125 buts internationaux, avant d'annoncer aujourd'hui officiellement sa retraite du football international.



Messi a mis un terme à sa carrière sous le maillot de l'Argentine après avoir disputé 207 matchs internationaux, au cours desquels il a marqué 125 buts, devenant le meilleur buteur de l'histoire de la sélection de son pays et l'un des joueurs les plus influents de l'histoire du sport.

Bien que Messi ait déjà annoncé sa retraite internationale après la défaite en finale de la Copa América 2016, il était ensuite revenu pour écrire les plus grands chapitres de sa carrière, avant de décider cette fois de tirer définitivement le rideau sur son parcours avec l'Albiceleste, laissant un héritage qui restera présent dans la mémoire du football pendant de longues années.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».