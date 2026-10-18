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Karim Malim
Traduit par

Vidéo : des célébrations inachevées, Al-Duhail vole la vedette à Al-Sadd dans le temps additionnel

Al-Sadd vs Al-Duhail SC
Al-Sadd
Al-Duhail SC
Stars League
A. Afif
D. Belmadi
R. Lucescu
R. Firmino
Qatar
Algérie
Roumanie
Tunisie
Égypte
Arabie saoudite
Jordanie
Irak
Brésil

Un sommet de folie et une dernière cartouche

Al-Duhail a arraché une victoire spectaculaire des griffes de son hôte Al-Sadd sur le score de 3-2, lors de la confrontation qui a réuni les deux équipes ce dimanche soir au stade Jassim Bin Hamad, dans le cadre de la sixième journée du championnat du Qatar, après avoir inscrit le but de la victoire à la quatrième minute du temps additionnel de la seconde période.

Al-Duhail a entamé la rencontre avec force et Jean Castelletto a réussi à ouvrir le score à la neuvième minute, en s'élevant sur un centre pour le loger au fond des filets d'une puissante tête.

Al-Duhail a maintenu sa pression et a creusé l'écart avec un deuxième but à la 28e minute, par l'intermédiaire de Sultan Al-Brake, mais Al-Sadd a rapidement réduit la marque grâce à Giovanni à la 32e minute.

Avant la fin de la première période, Youssef Abdelrazzak a réussi à égaliser pour Al-Sadd à la quatrième minute du temps additionnel, ramenant la rencontre à son point de départ, dans l'attente du déroulement de la seconde période.

La confrontation est restée disputée entre les deux équipes, avant que Tahseen Mohamed ne porte le coup de grâce à Al-Sadd en inscrivant le but de la victoire à la dernière seconde pour Al-Duhail, à la quatrième minute du temps additionnel de la seconde période, offrant à son équipe trois points précieux dans l'une des rencontres les plus palpitantes de la journée.

Avec cette victoire, Al-Duhail, dirigé par son entraîneur Djamel Belmadi, porte son total à 12 points et occupe la quatrième place à la différence de buts derrière Al-Arabi, troisième.

En face, Al-Sadd, dirigé par son entraîneur Razvan Lucescu, reste bloqué à 12 points à la deuxième place, à une seule longueur du leader Al-Rayyan, qui compte 13 points, sachant que ce dernier a disputé cinq matches.

La rencontre a également été marquée par la remise à Razvan Lucescu, l'entraîneur d'Al-Sadd, et à Akram Afif, la vedette d'Al-Sadd, des trophées de meilleur entraîneur et de meilleur joueur des mois d'août et septembre.


#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al-RayyanAl-RayyanALR
6420102+814
N
V
V
N
V
2
Al-SaddAl-SaddALS
64022313+1012
D
D
V
V
V
3
Al-ArabiAl-ArabiALA
6330145+912
V
V
N
V
N
4
Al-Duhail SCAl-Duhail SCADS
6330125+712
V
V
N
N
N
5
Al-ShamalAl-ShamalALS
6231101009
N
D
N
V
V
6
Al-WakrahAl-WakrahALW
62221011-18
V
V
N
D
D
7
Al-AhliAl-AhliAHL
62131012-27
D
V
D
V
N
8
Al-ShahaniyaAl-ShahaniyaSHA
6213815-77
D
V
N
D
V
9
Lusail SCLusail SCLUS
613275+26
N
D
N
V
N
10
Al-GharafaAl-GharafaALG
6123611-55
N
D
N
D
D
11
Qatar SCQatar SCQAS
6033614-83
N
D
N
D
D
12
Al-SailiyaAl-SailiyaALS
6015720-131
N
D
D
D
D
AFC Champions League
AFC Champions League Qualification
Coupe d'Asie
Barrage Relégation
Relégation


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