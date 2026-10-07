Vidéo : des accusations de racisme poursuivent Messi à cause du Bénin

Les tentatives des joueurs de la sélection du Bénin de prendre quelques photos souvenirs avec la légende Lionel Messi lors de sa dernière soirée avec la sélection argentine ont suscité une vive polémique.

Après le coup de sifflet final de la rencontre remportée par l'« Albiceleste » 3-0 face au Bénin ce mercredi matin au stade Monumental, Messi a salué les joueurs béninois et a tenté de vivre ses derniers instants sur la pelouse. Mais l'un des joueurs béninois, enthousiaste, semblait déterminé à convaincre Messi de poser avec lui pour un selfie. La star argentine, âgée de 39 ans, s'est toutefois éloignée d'eux sans répondre à leur demande.

Messi n'a affiché aucun mauvais comportement envers les joueurs béninois tout au long du match, même lorsque celui-ci s'est interrompu à la dixième minute pour que le public lui rende hommage et lui adresse les chaleureux applaudissements qu'il méritait à cet instant, lui qui a enlacé les joueurs et les a salués.

Les réactions d'une partie du public ont pris un tour acerbe au sujet de l'épisode du « selfie » avec les joueurs béninois, puisqu'ils ont adressé de cinglantes critiques à Messi et ont qualifié son geste de « manque d'humilité », estimant qu'il aurait pu accorder quelques secondes aux joueurs béninois par égard pour leurs sentiments, eux qui prenaient part à son dernier match amical.

Le célèbre et controversé compte mexicain « La Catrina Norteña » a repartagé la séquence, l'interprétant ainsi : « Messi n'a pas voulu prendre de photos avec les joueurs africains lors de sa cérémonie d'adieu. C'est ainsi qu'il a repoussé un joueur du Bénin qui voulait prendre un selfie avec lui, et il a continué à marcher droit devant... ».

Le tweet a suscité des réactions diverses, entre ceux qui allaient dans le même sens au point d'accuser Messi de racisme, et d'autres qui ne voyaient rien d'anormal dans la scène.

Le compte Universador a commenté : « Même lors de ses derniers jours sur les terrains ? Messi était-il égoïste, arrogant et raciste ? Il semble que ce soit le cas. » Le compte RHV a dit la même chose : « Raciste, et nous le savons déjà. »

En revanche, le compte menduca61 a répliqué : « On leur a conseillé (aux joueurs béninois) de ne pas s'approcher de Messi parce que le spectacle avait déjà commencé, et qu'ils pourraient (prendre des photos) plus tard. Renseigne-toi d'abord, puis critique, espèce d'imbécile. »





Le compte Luis Linares a écrit : « Tu souffres d'un traumatisme psychologique vis-à-vis de Messi... Ta campagne anti-Messi (laisse de côté les faits) parce qu'elle est trop partiale et malveillante. »



