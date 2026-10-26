Vidéo : depuis Londres, un message de soutien à Harry Kane avant les moments décisifs

Harry Kane a reçu un nouveau soutien venu de l'intérieur du Bayern Munich avant la cérémonie du Ballon d'Or, après que son coéquipier colombien Luis Díaz l'a désigné comme favori pour remporter le trophée, lors de l'arrivée de la délégation du club allemand à Londres.

Interrogé sur le joueur qu'il voyait le mieux placé pour décrocher le « Ballon d'Or », Díaz a répondu rapidement et sans hésiter : « Le favori ? Harry, toujours Harry », selon une vidéo publiée par le compte de l'émission « El Chiringuito » sur X.

Kane et Díaz sont arrivés dans la capitale britannique en compagnie de plusieurs stars du Bayern Munich, parmi lesquelles Michael Olise, Dayot Upamecano, Lennart Karl et Klara Bühl.

Le soutien à l'attaquant anglais ne se limite pas à ses coéquipiers au sein de l'équipe, puisque le président du club Herbert Hainer et le directeur général Jan-Christian Dreesen font également partie de la délégation du Bayern qui s'est rendue à Londres pour assister à la cérémonie, dans un climat de confiance au sein du club quant à la capacité de Kane à être sacré.

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En cas de victoire, Kane deviendrait le premier joueur du Bayern Munich à remporter le Ballon d'Or depuis Karl-Heinz Rummenigge en 1981.