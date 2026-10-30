Les supporters d'Al-Ahli d'Arabie saoudite ont lancé une attaque virulente contre le Néerlandais Marino Pusic, directeur technique de l'équipe première, après une mi-temps du petit Clasico face à Al-Shabab.

Al-Ahli s'est déplacé chez Al-Shabab, ce vendredi, au stade SHG Arena dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la douzième journée du championnat de la Roshn Saudi League.

La première mi-temps de la rencontre s'est achevée sur un avantage d'Al-Shabab face à Al-Ahli sur le score de 3-1, au milieu de nombreuses occasions dangereuses gâchées par le club de la capitale, notamment après l'expulsion d'Abdulrahman Al-Sanbi, le gardien d'Al-Ahli, à la 22e minute.

Cette situation a provoqué la colère des supporters d'Al-Ahli présents au stade SHG Arena, qui ont scandé d'une seule voix à la fin de la première mi-temps : « Pusic out », pour réclamer le limogeage de l'entraîneur néerlandais.

Ce n'était pas la première fois que les supporters d'Al-Ahli déversaient leur colère sur Pusic, puisqu'ils l'ont fait à plus d'une reprise, notamment lors du recrutement du milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko en provenance du Shakhtar.

Pusic a pris en main l'entraînement d'Al-Ahli depuis le début de la saison en cours, succédant à l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, et il a dirigé l'équipe lors de 16 matchs depuis, au cours desquels il a décroché 11 victoires, pour 4 défaites et un seul nul.