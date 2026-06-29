Vidéo : d'un simple geste de la main, la star brésilienne a provoqué la colère des supporters japonais

Matheus Cunha a poussé un cri de guerre après la victoire palpitante du Brésil face au Japon (2-1) lundi à Houston.

La star de Manchester United s’est alors approchée des Japonais, a formé le chiffre cinq avec ses doigts, avant de rappeler d’une voix forte le nombre de titres mondiaux du Brésil.

Les Japonais avaient d’abord exercé une forte pression psychologique sur la Seleção en ouvrant le score en première période, avant que l’équipe de Carlo Ancelotti ne réagisse et n’inverse la tendance grâce à Casemiro (56^e) puis à Martinelli (90^e+6).

L’ambiance d’avant-match avait déjà été chauffée par les déclarations des deux camps. L’attaquant japonais Kento Shiojima, resté sur le banc lundi, avait affirmé samedi à l’agence Kyodo News : « Le Brésil n’est plus ce qu’il était. »

Interrogé sur cette sortie médiatique, le capitaine Marquinhos a estimé que le joueur nippon faisait preuve d’arrogance.

Matheus Cunha est resté sur la pelouse jusqu’à la 21e minute de la seconde période avant d’être remplacé par Martinelli, auteur du but victorieux dans le temps additionnel.

Esprit sportif

Selon le site brésilien Globo, « Matheus Cunha a provoqué la colère des supporters japonais après le coup de sifflet final en faisant le geste des cinq titres, mais il a montré une autre facette de sa personnalité en réconfortant Ao Tanaka, qui évolue lui aussi en Premier League et défend les couleurs de Leeds. Il a échangé quelques mots avec son adversaire et l’a pris dans ses bras ».

Les « Auriverdes » connaîtront leur prochain adversaire – le vainqueur de Norvège-Côte d’Ivoire – et disputeront leur huitième de finale dimanche au New Jersey.

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