Le Brésilien Gabriel Martinelli, star d'Al-Hilal, a choqué les supporters de l'équipe et leur a porté un coup inattendu lors de la rencontre face à Al-Qadsiah en Roshn Saudi League.

Al-Hilal s'est rendu ce vendredi sur la pelouse d'Al-Qadsiah, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, pour le compte de la onzième journée de la Roshn League.

À la 49e minute de jeu, Martinelli a quitté le terrain au profit de Sultan Mandash, à sa demande, après avoir ressenti la blessure qui l'a fait s'effondrer au sol sans aucune intervention des joueurs d'Al-Qadsiah.

Selon Thamer Al-Shahrani, kinésithérapeute, sur son compte personnel sur le site « X », la blessure qui a contraint l'ancienne star d'Arsenal à sortir est une blessure aux ischio-jambiers.

Al-Shahrani a précisé que, dans le meilleur des cas, il s'agirait d'une simple élongation nécessitant une absence de 2 à 5 jours, tandis que le pire scénario serait une déchirure musculaire, qui l'obligerait à s'absenter de 10 à 14 jours.

La star brésilienne a quitté le terrain après avoir été l'auteur du premier but d'Al-Hilal à la 21e minute de jeu, après avoir reçu une passe au ras du sol de l'attaquant anglais Ollie Watkins, qu'il a logée au fond des filets.

Martinelli est considéré comme le meilleur buteur d'Al-Hilal cette saison, avec 6 buts en 6 matchs disputés en Roshn Saudi League, et il a réussi à marquer lors des 4 derniers matchs de la compétition.

L'équipe de l'entraîneur italien Simone Inzaghi se prépare à disputer plusieurs matchs importants avant la prochaine trêve internationale, à l'image d'Al-Fateh et Al-Ettifaq en Roshn League, ainsi qu'Al-Shamal du Qatar et Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis en AFC Champions League Elite.