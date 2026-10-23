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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Vidéo : coup inattendu, Martinelli frappe Al-Hilal face à Al-Qadisiyah

G. Martinelli
Al Quadisiya vs Al Hilal
Al Quadisiya
Al Hilal
Saudi Pro League
Brésil
Arabie saoudite

Quelle est la position de la star brésilienne

Le Brésilien Gabriel Martinelli, star d'Al-Hilal, a choqué les supporters de l'équipe et leur a porté un coup inattendu lors de la rencontre face à Al-Qadsiah en Roshn Saudi League.

Al-Hilal s'est rendu ce vendredi sur la pelouse d'Al-Qadsiah, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, pour le compte de la onzième journée de la Roshn League.

À la 49e minute de jeu, Martinelli a quitté le terrain au profit de Sultan Mandash, à sa demande, après avoir ressenti la blessure qui l'a fait s'effondrer au sol sans aucune intervention des joueurs d'Al-Qadsiah.

Selon Thamer Al-Shahrani, kinésithérapeute, sur son compte personnel sur le site « X », la blessure qui a contraint l'ancienne star d'Arsenal à sortir est une blessure aux ischio-jambiers.

Al-Shahrani a précisé que, dans le meilleur des cas, il s'agirait d'une simple élongation nécessitant une absence de 2 à 5 jours, tandis que le pire scénario serait une déchirure musculaire, qui l'obligerait à s'absenter de 10 à 14 jours.

La star brésilienne a quitté le terrain après avoir été l'auteur du premier but d'Al-Hilal à la 21e minute de jeu, après avoir reçu une passe au ras du sol de l'attaquant anglais Ollie Watkins, qu'il a logée au fond des filets.

Martinelli est considéré comme le meilleur buteur d'Al-Hilal cette saison, avec 6 buts en 6 matchs disputés en Roshn Saudi League, et il a réussi à marquer lors des 4 derniers matchs de la compétition.

L'équipe de l'entraîneur italien Simone Inzaghi se prépare à disputer plusieurs matchs importants avant la prochaine trêve internationale, à l'image d'Al-Fateh et Al-Ettifaq en Roshn League, ainsi qu'Al-Shamal du Qatar et Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis en AFC Champions League Elite.

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