Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, s'est engagé dans une vive altercation avec un journaliste de la chaîne Sky Sports, après que des questions directes lui ont été posées au sujet de son avenir avec l'équipe, à la suite du match nul spectaculaire face à Aston Villa sur le score de 4-4, en clôture de la dixième journée de Premier League.

La rencontre, qui s'est déroulée dimanche soir sur la pelouse d'Old Trafford, a été le théâtre d'une folle remontada de la part de Manchester United dans les derniers instants, les locaux ayant réussi à revenir au score et à éviter la défaite. Mais le résultat n'a pas mis fin aux interrogations entourant l'avenir de Carrick, l'équipe ne parvenant pas à enchaîner suffisamment de victoires.

Lors de l'entretien qu'il a accordé à Patrick Davison, journaliste de Sky Sports, ce dernier a interrogé l'entraîneur de United sur ce à quoi il s'attendait au cours des prochaines semaines, alors que les questions sur son avenir se multiplient, faisant référence à des déclarations antérieures de Carrick dans lesquelles il avait affirmé qu'il pourrait partir s'il estimait que cela servait l'intérêt du club.

La réponse de Carrick a été ferme et laconique : « Cela n'arrivera pas, non », avant que le journaliste ne continue à le presser au sujet de l'éventualité de discussions concernant son avenir, se demandant si cela était à prévoir dans la période à venir.

Mais l'entraîneur de Manchester United n'a pas abordé la question de la manière habituelle et a répondu par une interrogation : « Y aura-t-il des discussions ? », avant que le journaliste ne lui demande à nouveau s'il pensait que ces discussions auraient lieu, ce à quoi Carrick a répliqué : « Vous le pensez ? ».

Et lorsque Davison lui a reposé la question, lui demandant de préciser son point de vue, Carrick s'est engagé dans une altercation directe avec lui, en disant : « C'est vous qui me le dites, alors qu'en pensez-vous ? », avant que le journaliste ne confirme qu'il attendait une réponse de lui personnellement, et non son propre avis.

À la fin de l'échange, Carrick a reconnu que Manchester United n'avait pas obtenu suffisamment de victoires, mais il a insisté sur sa volonté de poursuivre le travail et de bâtir sur les aspects positifs apparus face à Aston Villa, tout en soulignant la nécessité de corriger les erreurs commises par l'équipe et de se concentrer sur les victoires lors des prochains matches.