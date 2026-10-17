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Abdelmawgood Samir
Traduit par

Vidéo : cinq minutes suffisent, Hamza Abdelkrim se révèle avec un but précoce

Barca Atletic vs Utebo
Barca Atletic
Utebo
Segunda Federacion
H. Abdelkarim
Espagne
Égypte

Avec l'équipe réserve

L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a inscrit un but pour le Barcelone Athlétic, ce samedi soir, lors de la rencontre face à Atzeneta, dans le cadre de la septième journée du championnat espagnol de quatrième division.

Hamza a signé le premier but du Barcelone Athlétic à la cinquième minute, après avoir transformé avec succès un penalty, offrant ainsi à l'équipe réserve un départ précoce dans cette rencontre.

Cette apparition de l'attaquant égyptien intervient au moment où l'équipe première du FC Barcelone dispute une rencontre difficile face au Real Betis, ce samedi soir, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne.

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