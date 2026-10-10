Chelsea a adressé un message fort à ses rivaux en Premier League, après une large victoire aux dépens de Bournemouth sur le score de 5-1, samedi soir, à Stamford Bridge, dans le cadre de la sixième journée, lors d'un match qui a vu un départ exceptionnel des locaux et une prestation remarquable de l'Anglais Jordan Henderson, auteur d'un doublé lors d'une soirée offensive palpitante.

Chelsea n'a laissé aucun répit à son hôte, Henderson ouvrant le score après seulement une minute de jeu, en exploitant une passe de Cole Palmer dans la surface pour loger le ballon au fond des filets, avant que Morgan Rogers ne double la mise à la troisième minute d'une superbe frappe qui confirmait le départ canon du club londonien, lequel a imposé sa supériorité très tôt et déjoué les plans de Bournemouth.

Dès l'entame de la seconde période, Chelsea a maintenu sa pression offensive, João Pedro ajoutant le troisième but à la 45e minute et accentuant l'avance des locaux, avant que Bournemouth ne réduise l'écart par l'intermédiaire d'Evanilson à la 51e minute, offrant à son équipe un espoir temporaire de revenir dans la rencontre.

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Mais Chelsea n'a pas laissé son adversaire profiter de ce moment, João Pedro faisant de nouveau trembler les filets à la 67e minute pour inscrire le quatrième but, avant que Henderson ne porte le coup de grâce d'un cinquième but sur coup franc direct à la 70e minute, bouclant ainsi son doublé personnel et clôturant une soirée parfaite pour les locaux.

Le doublé de Henderson lui a offert le rôle de héros de la rencontre, après avoir ouvert le score d'un but précoce avant de revenir conclure la manita sur un coup de pied arrêté bien maîtrisé, tandis que Palmer a joué un rôle important dans le départ de son équipe, grâce à ses déplacements et à sa création d'espaces dans le dernier tiers, ce qui a aidé Chelsea à imposer son rythme dès les premières minutes.

Cette victoire offre à Chelsea un important coup de pouce moral sous la houlette de son entraîneur Xabi Alonso, après que l'équipe eut perdu son précédent match face à Brentford sur un score de trois buts à zéro ; la réponse est venue avec force, par une manita face à Bournemouth.

Pour autant, le but encaissé après la pause reste un point à revoir, même si la supériorité offensive a scellé la rencontre de manière évidente.

En face, Bournemouth a concédé une lourde défaite après avoir été incapable de gérer le début tonitruant de Chelsea, et se voit désormais contraint de revoir ses erreurs défensives, en particulier lors des premières minutes qui ont décidé d'une large part de la rencontre.

Quant à Chelsea, il est sorti avec une grande victoire qui a redonné confiance à ses rangs, confirmant que sa ligne offensive est capable de faire la différence lorsqu'elle trouve les espaces et l'efficacité devant le but.







