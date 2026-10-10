Les dernières minutes du Clasico entre Al-Hilal et Al-Ittihad se sont transformées en une scène tendue, après qu'une crise a éclaté entre les joueurs d'Al-Ittihad et l'arbitre de la rencontre, Khaled Al-Turais, à la suite du coup de sifflet final de la confrontation qui a opposé les deux équipes samedi soir, dans le cadre de la huitième journée de la Saudi Pro League (Roshn), et qui s'est soldée par une victoire d'Al-Hilal sur le score de 3-2.

Al-Hilal a ainsi porté son total à 21 points en tête du classement, tandis qu'Al-Ittihad est resté bloqué à 17 points à la deuxième place, encaissant sa première défaite en championnat cette saison. Mais les événements qui ont suivi la rencontre ont volé la vedette au résultat, après que plusieurs joueurs d'Al-Ittihad se sont livrés à des protestations furieuses à l'encontre du corps arbitral.

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L'histoire a commencé dans les dernières secondes, lorsque Ali Lajami, le défenseur d'Al-Hilal, a tardé à exécuter une touche, ce qui a suscité la contestation des joueurs d'Al-Ittihad, qui estimaient que le temps alloué pour reprendre le jeu avait dépassé ses limites. Le Marocain Youssef En-Nesyri s'est dirigé vers l'arbitre de touche pour protester, en parallèle d'autres protestations des joueurs d'Al-Ittihad adressées à l'arbitre central Khaled Al-Turais.

Au lieu de modifier la décision de touche pour l'attribuer à Al-Hilal, Al-Turais a sifflé la fin de la rencontre, ce qui a accru la colère des joueurs d'Al-Ittihad, qui se sont rués pour contester la décision de l'arbitre et discuter avec lui de ce qui s'était passé dans les derniers instants, dans une atmosphère électrique à la suite de la défaite de leur équipe dans le Clasico.

La situation s'est encore envenimée avec l'entrée en scène du gardien d'Al-Ittihad, Predrag Rajkovic, dans une altercation avec Al-Turais, allant jusqu'à une tentative d'en venir aux mains avec lui, avant que les agents de sécurité n'interviennent pour contenir les tensions et sécuriser la sortie de l'arbitre du terrain, dans une scène qui a soulevé des interrogations quant aux conséquences que pourraient entraîner les agissements des joueurs après la fin du match.

Les événements survenus en fin de Clasico devraient faire l'objet d'un examen par les instances compétentes, sur la base du rapport de l'arbitre et des rapports officiels de la rencontre, avec la possibilité de sanctions disciplinaires à l'encontre des personnes impliquées dans l'altercation. Ainsi, les répercussions de la défaite d'Al-Ittihad ne se sont pas limitées à la perte de trois points, mais se sont étendues à une nouvelle crise qui pourrait occuper la scène sportive saoudienne au cours des prochains jours.







