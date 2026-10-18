Le Paraguayen Diego Gomez, joueur de Brighton, a attiré tous les regards avec un superbe but sur une frappe de loin, lors de la rencontre de son équipe face à Crystal Palace, ce dimanche, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

Le but de Gomez est survenu à la septième minute de jeu, après avoir reçu une passe qui l'a trouvé sur la ligne médiane. Il a profité de la position avancée du gardien Walter Benitez pour décocher une frappe transcontinentale qui a fini au fond des filets.

Ce but de Gomez est arrivé seulement trois minutes après l'ouverture du score de Brighton sur un but contre son camp, inscrit par erreur par le défenseur de Crystal Palace Jaydee Canvot à la quatrième minute, offrant ainsi aux locaux un départ idéal dans cette rencontre.

La pression offensive de Brighton ne s'est pas arrêtée là, puisque Yasin Ayari a ajouté le troisième but à la dixième minute, après avoir reçu une passe de Charalampos Kostoulas, avant de frapper une balle qui a heurté un défenseur et changé de trajectoire pour terminer dans les filets.

Brighton a imposé sa domination sur le cours de la partie durant les premières minutes, profitant de son efficacité offensive et de la confusion dans la défense de Crystal Palace, qui s'est retrouvée menée de trois buts après seulement dix minutes de jeu.

Mais le but de Gomez a particulièrement retenu l'attention, grâce à la puissance et à la précision de sa frappe depuis l'extérieur de la surface, offrant au joueur de Brighton un moment exceptionnel en début de rencontre et posant d'ores déjà la question de savoir si son but pourra concourir au titre du plus beau de la saison.







