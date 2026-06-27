Vidéo : bonnes nouvelles pour l’Égypte à la veille d’affronter l’Australie, avec un effectif presque au complet

Mustafa Abu Zahra, membre du conseil d’administration de la Fédération égyptienne de football, a fait le point sur l’état des joueurs blessés de la sélection des Pharaons, à la veille de son match face à l’Australie, vendredi prochain.

Les Pharaons avaient déjà validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après un match nul 1-1 face à l’Iran lors de la troisième journée des poules.

La rencontre a toutefois été émaillée par les blessures de Mohamed Salah et d’Ahmed Fattouh, auxquelles s’ajoute la suspension confirmée de Muhannad Lasheen pour affronter l’Australie.

«Dieu ne prive pas de sa récompense ceux qui font le bien… Je remercie tous ceux qui nous aident ici pendant le tournoi», a déclaré Abou Zahra lors d’une intervention sur la chaîne «MBC Égypte 2».

Il a ajouté : « Dieu soit loué, nous étions déjà qualifiés avant ce match et nous avons affronté l’Iran uniquement pour garantir un bon classement dans le groupe. »

Il a ajouté : « Le docteur Mohamed Abou El-Ela nous a confirmé qu’il pourrait remettre tout le monde sur pied avant d’affronter l’Australie. Hamdi Fathi et Hossam Abdel-Majeed sont opérationnels, mais Hossam Hassan a préféré ne pas les aligner par précaution, bien qu’ils soient aptes pour la prochaine rencontre. »

Concernant les blessures de Fattouh et Abdel Moneim, le doute persiste, tandis que l’état de Salah, léger, sera confirmé dans les prochaines heures.



