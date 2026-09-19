Vidéo : avec la participation de Marmoush, Tottenham brise la malédiction et s'effondre sur un triplé

Tottenham Hotspur a poursuivi sa série de résultats décevants en Premier League, après avoir subi une nouvelle défaite à domicile face à Aston Villa sur le score de 3-2, ce samedi, dans le cadre de la cinquième journée de la compétition. Le club londonien continue ainsi de chercher sa première victoire de la saison.

Sous la direction de son entraîneur italien Roberto De Zerbi, Tottenham a encaissé sa troisième défaite en Premier League, pour deux nuls, dans une rencontre marquée par la titularisation de l'Égyptien Omar Marmoush, tandis qu'Aston Villa a réussi à décrocher sa première victoire dans la compétition.

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Tottenham a abordé la rencontre en quête d'un redressement, après avoir échoué à remporter la moindre victoire lors des quatre premières journées. L'équipe avait débuté son parcours par des défaites face à Brentford et Newcastle lors des deux premières journées, avant de partager les points sur un score nul et vierge contre Nottingham Forest et Everton.

Les difficultés de l'équipe ne se sont pas limitées au championnat, puisqu'elle a été éliminée de la Coupe de la Ligue anglaise après sa défaite face à Liverpool sur le score de 3-1, accentuant ainsi la pression sur De Zerbi et ses joueurs.

Une blessure qui aggrave les soucis, et Aston Villa frappe

Tottenham a subi un coup dur précoce lors de la confrontation avec Aston Villa, après que l'Espagnol Pedro Porro, latéral droit de l'équipe, s'est blessé à la 17e minute, s'effondrant sur la pelouse au milieu d'une intervention rapide du staff médical.

Le staff médical a tenté de s'assurer de l'état du joueur et de l'aider à poursuivre la rencontre, mais Porro n'a pas pu continuer le match, contraignant De Zerbi à effectuer un changement forcé après une seule minute.

L'entraîneur italien a fait entrer Archie Gray à la place de Pedro Porro à la 18e minute, dans ce qui fut le premier changement forcé de Tottenham durant la rencontre.

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Les difficultés des locaux ne se sont pas arrêtées à la blessure de Porro, puisque l'équipe a reçu un nouveau coup dans le temps additionnel de la première mi-temps, lorsqu'Aston Villa a réussi à inscrire le but de l'ouverture du score.

Le but est intervenu à la 45e+4 après une erreur conjointe de la défense et du gardien de Tottenham : Boubacar Kamara a adressé un centre dans la surface, repris par Yohann Manzambi d'une puissante frappe qui a logé le ballon au fond des filets.

Un but refusé, puis un second coup

Tottenham a tenté de revenir dans la rencontre en début de seconde période, et le remplaçant Mohammed Kudus a réussi à inscrire le but égalisateur à la 60e minute, mais la joie des locaux fut de courte durée, après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (« VAR »), qui a annulé le but pour une position de hors-jeu sur Robertson.

À la 67e minute, Aston Villa a réussi à doubler son avance, après que le ballon est parvenu à Jackson à la suite d'une passe de Yohann Manzambi. Il a alors dribblé un défenseur de Tottenham avant de décocher une frappe peu puissante, mais qui a trompé le gardien des locaux et s'est logée au fond des filets.

Tottenham a poursuivi ses tentatives pour réduire l'écart, mais Aston Villa a porté un nouveau coup à la 79e minute, après qu'Emiliano Buendía a inscrit un magnifique but d'une frappe surpuissante.

Le but est intervenu à la suite d'une contre-attaque rapide et de plusieurs passes des joueurs d'Aston Villa, avant que le ballon ne parvienne à John McGinn, qui l'a transmis au ras du sol à Buendía, ce dernier l'expédiant avec puissance au fond des filets.

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Tottenham met fin à sa disette offensive

À la 86e minute, Tottenham a enfin réussi à inscrire son premier but en Premier League cette saison, après une disette de 446 minutes, par l'intermédiaire de Conor Gallagher, qui a exploité un centre au ras du sol de son coéquipier Mohammed Kudus pour loger le ballon au fond des filets, mettant ainsi fin à la disette offensive de l'équipe.

À la huitième minute du temps additionnel, Tottenham a réussi à inscrire son deuxième but par l'intermédiaire du défenseur néerlandais Jan Paul van Hecke, mais cela n'a pas suffi à sauver l'équipe de la défaite.

Avec ce résultat, Tottenham reste bloqué à deux points et occupe la dix-huitième place au classement de la Premier League, tandis qu'Aston Villa a porté son total à 4 points, à la quinzième place, après avoir décroché sa première victoire dans la compétition cette saison.

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