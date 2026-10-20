Zamalek a décroché une victoire difficile face à Petrol Assiout sur le score d'un but à zéro, lors du match qui a opposé les deux équipes ce mardi au stade de Borg El Arab, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Égypte.

Ahmed Cherif a inscrit l'unique but de la rencontre à la 26e minute, offrant l'avantage à Zamalek au cours de la première période. L'équipe blanche a conservé sa supériorité jusqu'au coup de sifflet final, malgré les tentatives répétées de Petrol Assiout pour égaliser.

Le début de la seconde période a été marqué par une occasion dangereuse pour Petrol Assiout, après qu'un centre est parvenu à l'attaquant de l'équipe, qui a tiré en direction du but. Mais Mohamed Awad s'est distingué en repoussant le ballon, avant qu'Ahmed Fatouh n'intervienne pour le dégager sur la ligne de but, sauvant ainsi Zamalek d'un but tout fait à la 46e minute.

À la 58e minute, Awad a de nouveau brillé en détournant une frappe puissante de Chi Bondi dans la surface de réparation, à la suite d'une erreur de passe de Mostafa El Zenari, préservant ainsi l'avance de son équipe.

Grâce à cette victoire, Zamalek porte son total à 16 points en 7 matchs, après 5 victoires, un match nul et une défaite, et occupe la troisième place au classement du championnat d'Égypte, à égalité de points avec Al Ahly, deuxième, qui a disputé 6 matchs, et à deux points de Pyramids, leader avec 18 points en 6 matchs.

En revanche, Petrol Assiout reste bloqué à 5 points en 7 matchs, après une victoire, deux matchs nuls et 4 défaites, et occupe la 16e place au classement.







