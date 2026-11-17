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La Tunisie et la Libye se sont séparées sur un match nul (1-1) à Tripoli, la capitale libyenne, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. La rencontre a été marquée par une vive tension avant la pause : les joueurs tunisiens ont violemment contesté un penalty accordé aux locaux, allant jusqu'à menacer de quitter le terrain.

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Les deux sélections ont abordé cette rencontre sous une forte pression. Battue 2-0 à Sfax au match aller, la Tunisie se devait d'obtenir un résultat positif à l'extérieur pour relancer ses espoirs dans la course à la qualification, tandis que la Libye comptait tirer profit de l'avantage du terrain et du soutien de son public pour consolider sa position dans le groupe.

Il n'a fallu que trois minutes à la Tunisie pour ouvrir le score. Profitant d'une erreur défensive à la 3e minute, Anis Ben Slimane a offert aux Tunisiens un avantage précoce, obligeant les locaux à courir après l'égalisation.

Alors que la Tunisie s'apprêtait à rejoindre les vestiaires avec l'avantage, l'arbitre a accordé un penalty controversé à la Libye, une décision qui a provoqué la colère des joueurs tunisiens et les a poussés à protester vigoureusement, allant jusqu'à menacer de quitter la pelouse , avant que la situation ne soit apaisée et que les joueurs ne soient convaincus de reprendre la partie.

Ezzo El Mrimi a transformé ce penalty à la cinquième minute du temps additionnel de la première période, relançant la Libye et ramenant le score à 1-1.

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Compte tenu de l'importance des trois points, la rencontre a donné lieu à une bataille intense entre les deux sélections. La Tunisie était en quête de sa première victoire dans ces éliminatoires, tandis que la Libye espérait confirmer sa supériorité après s'être imposée face à son adversaire au match aller.

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Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence en seconde période, chacune se contentant du point du match nul. La Tunisie court donc toujours après son premier succès dans le groupe, après avoir entamé son parcours par deux nuls face à l'Ouganda (1-1) et au Botswana (2-2), avant de s'incliner 2-0 contre la Libye lors de la troisième journée.

La Libye avait signé sa première victoire dans ces éliminatoires lors du match aller disputé à Sfax, grâce à un penalty d'Ali Youssef à la 44e minute, avant que Hamdou Elhouni ne double la mise à la 62e minute, plaçant la Tunisie sous une forte pression avant le match retour.

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À la faveur de ce résultat, la Libye porte son total à cinq points et occupe provisoirement la tête du groupe, tandis que la Tunisie, avec trois points, ferme la marche. Dans ce groupe H des éliminatoires de la CAN 2027, une seule sélection obtiendra son billet, aux côtés de l'Ouganda, pays hôte qualifié d'office pour la phase finale.