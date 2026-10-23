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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Vidéo : Al-Nassr poursuit sa marche vers le sommet avec un triplé face à Al-Faisaly

Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly
Al Nasr FC
Saudi Pro League
A. Al-Hamdan
Arabie saoudite

Al-Alami décroche une précieuse victoire

Al-Nassr a poursuivi sa course en tête du championnat saoudien Roshn des professionnels, après avoir décroché une victoire importante face à Al-Faïsaly sur le score de 3-1, lors de la confrontation qui a réuni les deux équipes dans le cadre de la onzième journée. Les Mondiaux récoltent ainsi trois nouveaux points et confirment leur maintien dans la course au sommet.

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Al-Nassr n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour imposer sa supériorité, puisque Abdullah Al-Hamdan a ouvert le score à la quatrième minute, profitant de sa titularisation pour offrir à son équipe une avance précoce et récompenser la confiance de l'entraîneur australien Ange Postecoglou, qui l'avait préféré au Brésilien Angelo Gabriel dans le onze de départ.




Dès l'entame de la seconde période, le Portugais Cristiano Ronaldo a renforcé l'avance d'Al-Nassr en inscrivant le deuxième but à la 49e minute d'une tête, plaçant son équipe dans une situation relativement confortable, avant que Theo Bongonda ne ramène Al-Faïsaly dans le match en réduisant l'écart à la 66e minute, ce qui a donné davantage de suspense aux minutes restantes.

Mais Angelo Gabriel, qui avait débuté la rencontre sur le banc, a réussi à faire pencher la balance en faveur d'Al-Nassr en inscrivant le troisième but à la 79e minute d'une frappe à l'intérieur de la surface de réparation, confirmant l'efficacité des changements offensifs de Postecoglou et anéantissant les espoirs de retour d'Al-Faïsaly.



Grâce à cette victoire, Al-Nassr a porté son total à 25 points et occupe la deuxième place, à égalité avec Al-Qadisiyah, leader, avant le match de ce dernier face à Al-Hilal lors de la même journée. Al-Hilal, pour sa part, a reculé à la troisième place, à un point du duo de tête, tout en disposant d'un match en retard qui pourrait lui offrir une nouvelle occasion de modifier la physionomie de la course.

Al-Nassr a signé sa troisième victoire consécutive sur l'ensemble de ses derniers matchs, après avoir battu Al-Diriyah sur un score de trois buts à zéro, puis dominé Neom sur un but à zéro, avant de s'imposer face à Al-Faïsaly sur le score de trois buts à un, poursuivant ainsi sa série de résultats positifs et renforçant sa confiance avant les prochaines échéances.

Entre le but précoce d'Al-Hamdan, la tête de Ronaldo et la touche décisive d'Angelo, Al-Nassr est sorti avec une nouvelle victoire qui le maintient au cœur de la lutte pour la première place, en attendant le résultat de la confrontation entre Al-Qadisiyah et Al-Hilal, qui pourrait avoir une influence directe sur la physionomie de la course au sommet du classement du championnat Roshn.

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