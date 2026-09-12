Le but égalisateur inscrit par Abdullah Al-Hamdan pour Al-Nassr face à Al-Khaleej, lors de la 7e journée de Roshn Saudi League, n'a pas été qu'un simple retour au score : il a marqué un moment historique sans précédent, en offrant à l'« Al-Alami » un record mondial resté intact durant de longues décennies au nom du club argentin de River Plate.

Al-Hamdan a inscrit le but égalisateur d'Al-Nassr à la 82e minute de la seconde période, d'une frappe surpuissante quelques minutes seulement après son entrée en jeu.

Al-Nassr a ainsi atteint son 94e match consécutif au cours duquel il parvient à faire trembler les filets en Roshn Saudi League, devenant détenteur de la plus longue série de matchs de championnat consécutifs avec au moins un but marqué à l'échelle des championnats mondiaux, dépassant le record historique établi par River Plate.

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Le géant argentin avait marqué lors de 93 matchs consécutifs en championnat entre 1936 et 1939, avant qu'Al-Nassr ne vienne égaler ce record, puis le batte officiellement grâce au but d'Al-Hamdan, plaçant le club saoudien seul au sommet de cet accomplissement historique.

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La série historique d'Al-Nassr a débuté le 8 décembre 2023, lorsque le club est parvenu à battre Al-Riyadh sur le score de 4-1, alors que le match face à Al-Hilal, le 1er du même mois, avait été la dernière rencontre de championnat au cours de laquelle l'équipe avait échoué à marquer le moindre but, se soldant par une défaite trois buts à zéro.

Depuis cette date, Al-Nassr n'a plus connu d'impasse devant les buts en Roshn Saudi League, continuant à marquer match après match, jusqu'à atteindre 93 rencontres consécutives, pour égaler la série historique réalisée par River Plate il y a près de neuf décennies.

River Plate avait réalisé sa série record entre le 13 septembre 1936 et le 4 juin 1939, avant qu'Al-Nassr ne parvienne à l'égaler, puis à lui arracher le record lors du match de ce jour, faisant de l'« Al-Alami » le détenteur de la plus longue série de matchs de championnat consécutifs avec au moins un but marqué.

Avec cet accomplissement, Al-Nassr a écrit une nouvelle page de l'histoire du football, en brisant un record resté intact depuis les années 1930, faisant du but d'Abdullah Al-Hamdan le témoin de l'un des moments les plus marquants de l'histoire du club et du football saoudien.