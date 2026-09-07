Mohamed Al-Deayea, ancien gardien de but d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, a critiqué l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur de l'équipe, affirmant que le maintien du technicien avec le club pourrait empêcher la conquête de titres au cours de la période à venir.

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Les déclarations d'Al-Deayea sont intervenues lors de son passage dans l'émission « Dawrina Ghair », après la défaite surprise concédée par Al-Hilal face à Neom sur le score de deux buts à zéro, dans le cadre de la sixième journée du championnat de Roshn Saudi League.

Al-Deayea a déclaré : « Comme je l'ai mentionné la saison dernière, il m'est difficile d'être optimiste avec la présence d'Inzaghi, et son maintien signifie que le club ne remportera ni le championnat ni la Ligue des champions d'Asie Élite. »

L'ancien gardien d'Al-Hilal a ajouté : « La direction construit et Inzaghi détruit, et cela est apparu clairement dès la saison dernière. La direction lui a tout offert, et si n'importe quel autre entraîneur avait été à sa place, il aurait obtenu des résultats extraordinaires. »

Al-Deayea a abordé les raisons de l'incapacité de certains joueurs à afficher le niveau attendu sous la direction du technicien italien, en déclarant : « La raison de l'échec de certains joueurs avec Inzaghi est l'absence d'un système clair, et c'est la cause du départ de Benzema et de quelques autres noms. »

Les déclarations d'Al-Deayea interviennent à la suite de la première défaite d'Al-Hilal cette saison, qui a mis fin à la série d'invincibilité de l'équipe et ouvert la porte à de larges critiques sur les performances du club et les choix tactiques d'Inzaghi.

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