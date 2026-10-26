Vidéo : Al-Deayea brise le silence et crée la surprise au sujet d'Al-Dossari : « Vous rêvez ! »

Mohammed Al-Deayea, légende d'Al-Hilal, est sorti de son silence pour clarifier la teneur de ses récentes déclarations au sujet de Salem Al-Dawsari, capitaine du Zaïm, après qu'elles eurent suscité de vives critiques parmi les supporters du club, en raison de ses propos sur les chances de retour du joueur dans le onze de départ après son rétablissement de sa blessure.

Al-Deayea avait déclenché la polémique lors de son apparition dans l'émission « Dawrina Ghair », lorsqu'il avait laissé entendre que Salem Al-Dawsari pourrait rencontrer des difficultés à retrouver une place dans le onze de départ, en raison de son âge et du fait qu'il n'aurait pas atteint le niveau de forme requis après une longue période d'absence, ce qui avait provoqué la colère d'une partie des supporters d'Al-Hilal, qui ont considéré ses propos comme une dévalorisation du capitaine de l'équipe.

Al-Deayea défend sa position sur le capitaine d'Al-Hilal

La légende d'Al-Hilal a répondu aux critiques dans un message publié sur son compte X, affirmant qu'il n'avait pas dit que Salem Al-Dawsari n'avait plus sa place dans l'équipe, mais qu'il avait évoqué la nécessité pour lui de retrouver sa condition physique afin de pouvoir se disputer une place de titulaire au sein de la pléiade de stars actuellement présente.

Al-Deayea a déclaré : « Tout d'abord, mes propos sont clairs concernant la star Salem Al-Dawsari, et je n'ai pas dit que Salem n'avait pas sa place à Al-Hilal. Salem est l'une des légendes du football asiatique, et pas seulement du football saoudien ou du club d'Al-Hilal. »

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Il a ajouté : « Je parle de la situation de Salem après sa blessure et sa longue absence, et les blessures à 35 ans nécessitent toujours une plus grande attention portée à la condition physique pour que le joueur puisse retrouver son niveau et se remettre d'aplomb. »

Un message cinglant à ses détracteurs

Al-Deayea a insisté sur le fait que le retour de Salem Al-Dawsari dans le onze de départ exigeait de sa part un gros effort pour retrouver son niveau, se disant confiant dans la capacité du capitaine d'Al-Hilal à y parvenir et affirmant son soutien pour la période à venir.

Il a précisé : « Si Salem Al-Dawsari veut revenir et jouer titulaire, il doit se donner à 200 % pour pouvoir se disputer une place de titulaire parmi les stars actuellement présentes, et il en est capable si Dieu le veut. »

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Al-Deayea s'est également dit confiant dans la capacité de Salem Al-Dawsari à mener la sélection saoudienne à l'avenir, déclarant : « Et Salem, si Dieu le veut, est celui qui nous conduira en tant que capitaine de l'équipe nationale à la Coupe d'Asie. »

La légende d'Al-Hilal a conclu son message en affirmant que l'objectif des anciennes stars du club était l'intérêt de l'institution et sa stabilité, adressant un message à ceux qui l'ont accusé d'avoir déformé sa position ou tenté de susciter la polémique : « Et nous, en tant qu'anciennes stars, sommes toujours aux côtés de l'institution et la soutenons, et notre objectif est l'intérêt du club et sa stabilité. Quant à ceux qui veulent pêcher en eau trouble, je leur dis un seul mot : vous pouvez toujours rêver. »

Al-Deayea a affirmé que la vidéo de ses déclarations originales clarifiait sa position, rejetant ce qu'il a qualifié de déformation de ses propos et d'altération de leur sens, le dossier du retour de Salem Al-Dawsari dans le onze de départ restant ainsi l'un des sujets qui préoccuperont les supporters d'Al-Hilal dans la période à venir.