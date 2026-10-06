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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vidéo : Al-Buraikan : « Nous avons remporté un titre et il nous reste le second »

Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
Arabie saoudite
Emirats Arabes Unis
Gulf Cup
F. Al-Buraikan
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

« Un titre difficile et nous l'avons rendu facile »

L'attaquant de la sélection saoudienne Firas Al-Buraikan a affirmé, après le sacre de l'Arabie saoudite au titre de la Coupe du Golfe « Khaleeji 27 », que cet accomplissement constitue une source de fierté et d'honneur pour les joueurs et les supporters.

Al-Buraikan a contribué au retour de la sélection saoudienne sur le podium de la Coupe du Golfe pour la première fois depuis 2003, après avoir marqué le deuxième but dans la victoire 2-0 face aux Émirats arabes unis en finale, mardi soir.

Al-Buraikan a déclaré dans des propos accordés à « Asharq Al-Awsat » : « Ce qui est arrivé est une fierté et un honneur », ajoutant que « tous les matches du tournoi ont été difficiles, mais nous les avons rendus faciles », selon ses propres termes.



Il a poursuivi : « Si Dieu le veut, l'avenir sera meilleur. Nous aspirions tous à ce titre, et il nous reste un autre tournoi », faisant référence à la Coupe d'Asie 2027 que le Royaume accueillera au début de l'année prochaine.

Interrogé sur ses plus beaux buts du tournoi, Al-Buraikan a répondu : « Mon but contre Oman », sans préciser s'il s'agissait du premier ou du deuxième, puisqu'il a inscrit deux buts dans les filets omanais, avant d'affirmer que son plus beau but était « le sacre en Coupe du Golfe ».

Firas Al-Buraikan a reçu le prix du meilleur joueur du Khaleeji 27, après avoir marqué 3 buts.

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