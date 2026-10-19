Vidéo : Al-Brikan met fin à sa disette en Roshn Saudi League

Firas Al-Buraikan a mis fin à sa disette de buts en Roshn Saudi League ce lundi soir, face à Al-Feiha.

Al-Ahli s'est imposé face à Al-Feiha sur le score de 3-2 ce lundi soir sur la pelouse d'Al-Majmaah, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League professionnelle.

L'attaquant d'Al-Ahli a attendu sa neuvième apparition en Roshn League 2026-2027, et sa troisième dans le onze de départ, pour inscrire son premier but dans la compétition cette saison, grâce à un penalty transformé avec succès à la 59e minute.

Al-Buraikan a débuté titulaire aujourd'hui pour pallier l'absence de l'attaquant numéro un d'Al-Ahli, Ivan Toney, qui est en tête du classement des buteurs de la compétition (11 buts), en raison de sa blessure à l'articulation du bassin.

Al-Ahli a réussi à décrocher la victoire, malgré l'égalisation d'Al-Feiha après le but d'Al-Buraikan, puisque « Al-Raqi » a marqué le troisième but par l'intermédiaire d'Artem Bondarenko, qui a lui aussi brillé après son entrée en jeu à la place de Ziyad Al-Johani, l'Ukrainien ayant inscrit deux buts qui ont contribué à arracher les trois points.

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