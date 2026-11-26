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Un journaliste saoudien a suscité la polémique en relevant un signe annonçant, selon lui, le limogeage prochain de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić de son poste de directeur technique d'Al-Ahli.

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Al-Ahli reçoit Al-Taawoun demain samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, pour le compte de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

Jeudi, le club a publié sur son compte officiel « X » un visuel annonçant l'horaire de la conférence de presse d'avant-match, que Pušić tiendra cet après-midi, vendredi, dans la salle de conférences du club.

Dans l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », le journaliste saoudien Abdulrahman Al-Hamidi a relevé un détail étrange : le visuel ne comportait pas la photo de Pušić, et le tweet qui l'accompagnait ne mentionnait pas non plus son nom.

Al-Hamidi a montré plusieurs tweets précédents publiés par Al-Ahli pour annoncer ses conférences de presse, sur lesquels la photo de Pušić apparaissait normalement. Un changement que le journaliste saoudien a interprété comme le signe d'un limogeage susceptible d'intervenir dans les prochaines heures.

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Ces spéculations interviennent alors que les supporters d'Al-Ahli déversent leur colère sur l'entraîneur néerlandais, en raison de la baisse des résultats de l'équipe ces derniers temps.

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Les supporters avaient lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux, intitulée (Le départ de Pušić est notre revendication), pour réclamer le limogeage de l'entraîneur néerlandais de son poste de directeur technique, au vu des mauvais résultats que traverse actuellement l'équipe.

Cette campagne s'est intensifiée après la lourde défaite d'Al-Ahli face à Al-Shabab (1-6), lors de la 12e journée de la Roshn Saudi League.

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Les critiques s'étaient toutefois apaisées après la victoire d'Al-Ahli contre Al-Nassr (3-1), vendredi dernier au stade Al-Inma de Djeddah, en match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Mais la colère est récemment repartie de plus belle, après la défaite surprise d'Al-Ahli face au club qatari d'Al-Shamal (2-3), lundi dernier, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Certaines informations faisaient état de la volonté de la direction d'Al-Ahli de limoger Pušić avant le Clasico face à Al-Nassr, mais la crise financière que traverse le club et l'importante clause de résiliation prévue dans le contrat de l'entraîneur néerlandais l'en ont empêchée.

Pušić a pris place sur le banc d'Al-Ahli en août dernier, succédant à l'Allemand Matthias Jaissle, parti de manière inattendue pour prendre les rênes de Newcastle United.

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Depuis son arrivée à la tête du club de Djeddah, Pušić a dirigé 18 matchs, pour 11 victoires, 2 nuls et 5 défaites.

Al-Ahli occupe la quatrième place du classement de la Saudi Pro League avec 24 points, obtenus grâce à 8 victoires et 4 défaites, à six longueurs du leader, Al-Hilal.

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Hors championnat, Al-Ahli pointe à la septième place de la zone Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Élite avec 8 points, fruit de deux victoires, deux nuls et une défaite.

En Coupe du Serviteur des deux saintes mosquées, Al-Ahli a franchi les seizièmes de finale en battant Al-Anwar (2-1) et se prépare à affronter Al-Ula, le lundi 11 janvier prochain, au stade Prince Mohammed bin Abdulaziz de Médine, en huitièmes de finale.