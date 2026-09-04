Al-Ahli s'est imposé sur le large score de 5-0 face à Al-Riyadh, ce vendredi, lors de la cinquième journée du championnat Roshn.

Al-Ahli a mené trois buts à zéro en première période, Ivan Toney inscrivant le premier but à la 16e minute sur penalty, avant que Spertsyan ne double la mise à la 43e, tandis que Francisco Trincão bouclait la période en marquant le troisième but dans le temps additionnel.





Toney a ajouté son deuxième but dans la rencontre, le quatrième pour Al-Ahli, sur penalty à la 61e minute, tandis que Nayef Massoud a clôturé le festival de buts en inscrivant le cinquième à la 87e minute.

Grâce à ce résultat, Al-Ahli grimpe à la quatrième place du championnat Roshn avec 9 points, tandis qu'Al-Riyadh reste à la 12e place avec 4 points.



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