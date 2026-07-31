L'ailier belge Jérémy Doku a ouvert le livre des coulisses de sa participation à la Coupe du monde 2026, dévoilant les détails d'un mois de juin agité qu'il a vécu entre la maladie et l'urgence familiale, des événements qui ont attiré les projecteurs davantage que ses performances sur le terrain.

Doku a abordé le tournoi avec de grandes ambitions, mais il s'est heurté à une infection respiratoire aiguë qui l'a privé de participer au match de la deuxième journée de la phase de groupes face à l'Iran, qui s'est soldé par un match nul et vierge, sans qu'il ne soit annoncé à l'époque que son état était bien pire que prévu.

Dans ses propos tenus sur son compte Instagram, en guise d'introduction à un film documentaire qu'il diffusera dimanche sur sa chaîne YouTube, Doku a déclaré : « Je n'avais jamais ressenti une telle douleur de ma vie, je ne pouvais pas bouger et j'avais envie de pleurer. Il était une heure du matin lorsque j'ai dû me rendre au service des urgences. »

Le voyage à Londres : la naissance de Bryce et la polémique

Les rebondissements du Mondial de Doku ne se sont pas arrêtés à la maladie. En plein tournoi, il a reçu une nouvelle qui a bouleversé ses repères : la naissance de son premier enfant. Le joueur raconte : « Je me suis réveillé soudainement, quelqu'un m'a annoncé que ma femme était en train d'accoucher. J'ai alors pensé : je dois voir mon fils. »

Et de fait, Doku a quitté le camp de la Belgique pour un aller-retour éclair à Londres, et il a pu tenir son enfant Bryce dans ses bras. Cette visite éclair a suscité malgré lui une vaste polémique en Belgique autour du rôle du joueur en tant que père et de sa présence à la naissance pendant sa participation à un tournoi majeur. Doku commente : « Aujourd'hui, je m'efforce d'être le meilleur père possible. »

Élimination en quart de finale et regret sur son impact

Sur le plan sportif, Doku a reconnu qu'il n'était pas dans sa meilleure condition physique et technique, et qu'il n'a pas réussi à laisser l'empreinte qu'il souhaitait. La sélection belge a fait ses adieux au tournoi dès les quarts de finale, avec une défaite 2-1 face à l'Espagne, qui a ensuite poursuivi sa route jusqu'au sacre.

Doku a conclu ses propos en déclarant : « J'aurais aimé avoir un plus grand impact durant ce tournoi. Je n'oublierai jamais la Coupe du monde 2026. »