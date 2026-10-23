Vidéo : Abdullah Al-Hamdan récompense Postecoglou face à Al-Faisaly

Abdullah Al-Hamdan n'a pas attendu longtemps pour répondre à la confiance de son entraîneur australien Ange Postecoglou, l'attaquant d'Al-Nassr ayant réussi à faire trembler les filets d'Al-Fayha dès les premières minutes, lors de la rencontre qui opposait les deux équipes dans le cadre de la onzième journée du championnat saoudien Roshn Pro League.

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Al-Hamdan a inscrit le premier but d'Al-Nassr à la quatrième minute de la première période, offrant à son équipe un avantage précoce et confirmant à son entraîneur que la décision de le titulariser au détriment du Brésilien Angelo Gabriel pouvait porter ses fruits, après avoir obtenu l'occasion d'évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo en pointe.

Ce but revêt une importance particulière pour Al-Hamdan, puisqu'il s'agit de son quatrième de la saison en cours, lui permettant de poursuivre ses efforts pour prouver sa capacité à apporter un plus offensif, en profitant de l'occasion obtenue dans le onze de départ.

Postecoglou avait décidé d'apporter un changement notable à la composition d'Al-Nassr face à Al-Fayha, en écartant Angelo dès le coup d'envoi et en titularisant Al-Hamdan, tout en s'appuyant sur un 4-4-2, une orientation offrant à l'attaquant saoudien la possibilité d'évoluer à proximité de Ronaldo plutôt que d'intégrer Angelo dans l'ossature de départ.

Avec ce but précoce, Al-Hamdan a apporté la meilleure réponse possible au choix de son entraîneur, après avoir traduit cette confiance en un but dès les premières minutes, offrant à Postecoglou un début idéal pour son pari tactique face à Al-Fayha.



