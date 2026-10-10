Manchester United a laissé filer son avantage face à Tottenham Hotspur, après avoir permis à son adversaire de revenir dans la rencontre à dix joueurs, les deux équipes se partageant un point au terme d'un dénouement palpitant, sur un score de 1-1, lors de la sixième journée de Premier League, ce samedi soir, à Old Trafford.

United était tout proche de la victoire après l'ouverture du score signée Bryan Mbeumo à la 73e minute, mais Tottenham, dont la situation s'est compliquée avec l'expulsion de Rodrigo Bentancur à la 78e minute, n'a pas baissé les bras et a écrit un final choc pour les Red Devils, lorsque Solanke a égalisé à la 92e minute, aggravant les tourments de l'entraîneur Michael Carrick et alimentant les spéculations sur son avenir.

Ce match nul maintient Manchester United à la 12e place avec 6 points, tandis que, à l'inverse, le résultat a eu un impact sur le moral des Spurs, qui s'éloignent légèrement de la zone rouge et remontent à la 18e place avec 3 points.

Tottenham a dominé le cours de la première période, bien que Manchester United ait mieux entamé la rencontre et ait failli, dès la 3e minute, embarrasser les Red Devils dans leur stade et ouvrir le score, mais le gardien Guglielmo Vicario a repoussé une frappe à bout portant de Dominic Solanke, consécutive à une erreur de passe de Maguire.

Tottenham a maintenu sa pression, Lucas Bergvall ayant tenté sa chance à la 17e minute, avant que Mohammed Kudus ne gâche une occasion en or à la 21e minute, en expédiant un ballon qui est passé à côté du poteau.

Des tentatives rapprochées : United surprend les Spurs

À la 50e minute, Savinho a manqué une occasion favorable pour Tottenham, lorsqu'il a adressé un centre devant le but, mais Luke Shaw est intervenu à la dernière seconde pour écarter le danger.

À la 55e minute, Youri Tielemans a marqué un but refusé pour hors-jeu, après que la défense de Tottenham s'est arrêtée.

Michael Carrick a procédé à trois changements à la 59e minute, avec l'entrée de Diogo Dalot à la place de Leny Yoro, Carlos Baleba à la place de Tielemans, et Joshua Zirkzee à la place d'Amad Diallo.

À la 73e minute, Bryan Mbeumo a inscrit le premier but de Manchester United, sur une passe de Matheus Cunha, qui a éliminé Savinho avant de transmettre le ballon à Mbeumo, lequel a expédié une frappe au ras du sol du pied gauche qui s'est logée dans la lucarne opposée.









Une expulsion qui renverse la donne, et la piqûre de Solanke

À la 78e minute, l'arbitre a brandi le carton rouge à l'encontre de Bentancur, après une altercation avec Luke Shaw, qui a dégénéré en bagarre générale entre les joueurs des deux équipes.

À la 87e minute, Lisandro Martínez a reçu un carton jaune après son tacle sur James Maddison.

Les dernières minutes ont donné lieu à un retour inattendu de Tottenham, Dominic Solanke inscrivant le but égalisateur à la 90e+2 sur un centre de Sandro Tonali, ramenant le club londonien dans la partie.









À la 90e+5, Carrick a effectué deux changements, avec l'entrée d'Ayden Heaven à la place de Shaw et de Marcus Rashford à la place de Cunha, mais l'équipe n'a pas réussi à exploiter sa supériorité numérique.

Avec ce match nul, Tottenham poursuit sa quête difficile d'une première victoire cette saison, tandis que s'allonge la série noire de Manchester United, privé de victoire pour le quatrième match consécutif en Premier League.