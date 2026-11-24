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Le Portugais João Félix, star d'Al-Nassr, a signé un véritable chef-d'œuvre face aux Qataris d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Al-Nassr recevait Al-Sadd ce mardi à l'Al-Awwal Park de Riyad, la capitale saoudienne, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

À la 52e minute de jeu, João Félix a inscrit le deuxième but d'Al-Nassr. Servi par un ballon aérien à l'entrée de la surface de réparation, dos au but, il a déclenché un retourné acrobatique qui a fini au fond des filets du gardien Meshaal Barsham, impuissant.

La star portugaise a ravivé le souvenir des buts de son compatriote et capitaine à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, qui avait marqué de la même manière contre Al-Khaleej la saison dernière en Roshn Saudi League.

Le natif de Madère avait déjà inscrit un but similaire avec le Real Madrid contre la Juventus en Ligue des champions en 2018, ainsi qu'un autre avec la sélection portugaise face à la Pologne en Ligue des nations 2025.

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Les observateurs voient déjà le but de João Félix en lice pour le prix Puskás, décerné chaque année par la Fédération internationale de football (FIFA) à l'auteur du plus beau but.

À noter que João Félix livre des performances impressionnantes avec Al-Nassr depuis le début de la saison : ce but est son huitième en 16 matchs disputés toutes compétitions confondues, auxquels s'ajoutent 11 passes décisives.