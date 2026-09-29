Adel Boulbina, la star du Diriyah saoudien, a mis fin à sa disette de buts qui durait depuis près de 8 mois complets avec l'équipe d'Algérie, et ce à la manière de la star argentine Lionel Messi.

L'équipe d'Algérie s'est déplacée au Burundi, ce mardi, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Après avoir été menée deux buts à zéro, l'équipe d'Algérie a réussi à égaliser en l'espace de quelques minutes, et le deuxième but est venu d'une superbe manière, sur un coup franc magistralement tiré par Adel Boulbina.

Ce but était le premier que Boulbina inscrivait avec l'équipe d'Algérie depuis 8 mois complets, plus précisément depuis le 6 janvier dernier, lorsqu'il avait marqué le but de la victoire contre la République démocratique du Congo en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Pour mettre fin à sa disette de buts sur la scène internationale, la star algérienne n'a pas trouvé de meilleure manière que celle qu'emploie toujours la légende argentine Lionel Messi, à qui il ne reste que deux buts pour devenir le meilleur buteur sur coups francs de l'histoire.

Boulbina a poursuivi son éclat depuis le début de la saison actuelle, plus précisément depuis son transfert au Diriyah lors du dernier mercato estival en provenance d'Al-Duhail qatari, où il a inscrit deux buts en 4 matchs.