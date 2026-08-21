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Saudi Arabia's Al Ittihad captain MohammAFP
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Vidéo : à cause d'Al-Hilal, Mohamed Noor choque « le journaliste d'Al-Nassr »

Al Riyadh vs Al Nasr FC
Al Riyadh
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al-Fayha vs Al Hilal
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Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
Arabie saoudite

Déclarations fracassantes d'une légende d'Al-Ittihad

Mohamed Noor, légende du club d'Al Ittihad, a explosé avec des déclarations retentissantes, par lesquelles il a embarrassé l'un des médias proches d'Al Nassr au cours des dernières heures, en raison du dossier des recrutements d'Al Hilal.

La période actuelle connaît de nombreux dossiers brûlants qui ont enflammé les clubs, en raison de la volonté de chaque club de renforcer ses rangs avec les meilleures signatures durant le mercato en cours.

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Noor a déclaré, dans des propos tenus dans l'émission « Nadina » : « Al Hilal possède un grand pouvoir d'achat, la preuve étant qu'il a laissé partir Malcom, l'un des piliers les plus solides du club, et ce afin de conclure une nouvelle signature. »

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Les déclarations de Noor ont poussé Moteb Al Hazzaa, le journaliste proche d'Al Nassr, à intervenir dans la conversation en disant : « C'est vrai, je ne sais pas pourquoi Al Hilal se plaint, capitaine, c'est une chose vraiment étrange. »

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Mais Noor a décidé de lui répondre en disant : « Je sais ce que tu veux avec cette approche, mais tu devrais te concentrer sur ton équipe. Moi, je parle de la question de manière générale, car chaque club a toute liberté dans ce qu'il fait. »

Il convient de noter qu'Al Hilal possède l'un des effectifs les plus solides d'Asie, peut-être meilleur que celui de plusieurs grands clubs européens.

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