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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Vidéo : à 28 ans d'intervalle, une performance rare inscrit Henderson dans l'histoire de la Premier League

Chelsea vs Bournemouth
Chelsea
Bournemouth
Premier League
J. Henderson
E. Heskey
Angleterre

Il brille lors de sa première titularisation à Stamford Bridge

Jordan Henderson a réalisé un début parfait pour sa première titularisation sur la pelouse de Chelsea en Premier League, en marquant et en délivrant une passe décisive durant les premières minutes face à Bournemouth.

Henderson a mis Chelsea en tête après seulement deux minutes de jeu dans son match contre Bournemouth, lors de la sixième journée de Premier League, samedi, avant de délivrer, la minute suivante, la passe décisive sur le deuxième but de Morgan Rogers.

Henderson, arrivé à Chelsea lors du dernier mercato estival, a signé une performance personnelle rare, que seul l'ancien joueur de Liverpool et de Leicester City Emile Heskey avait réalisée avant lui.

Selon le réseau Opta : « Jordan Henderson a marqué un but et délivré une passe décisive en seulement deux minutes et 29 secondes après le début du match de Chelsea contre Bournemouth. Dans l'histoire de la Premier League, le seul joueur à l'avoir fait plus tôt que lui est Emile Heskey, qui avait marqué et délivré une passe décisive durant les deux premières minutes avec Leicester City contre Derby County en avril 1998. »

Henderson ne s'est pas arrêté là : il est revenu à la marque avec une grande maîtrise sur un coup de pied arrêté à la 70e minute, signant ainsi son deuxième but personnel dans la rencontre et scellant la victoire 5-1 de Chelsea.

Selon les statistiques d'Eurofoot, Henderson (36 ans) est devenu le joueur le plus âgé à inscrire un doublé sous le maillot de Chelsea en Premier League depuis le but de John Terry en 2017.

Henderson a rejoint Chelsea l'été dernier gratuitement, après avoir passé la saison précédente dans les rangs de Brentford, et il figurait dans la liste de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026.


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