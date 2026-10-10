Jordan Henderson a réalisé un début parfait lors de sa première titularisation sur la pelouse de Chelsea en Premier League, après avoir marqué et délivré une passe décisive dès les premières minutes face à Bournemouth.

Henderson a placé Chelsea en tête après deux minutes seulement du coup d'envoi de sa rencontre contre Bournemouth, lors de la sixième journée de Premier League, samedi, avant de délivrer, la minute suivante, la passe décisive sur le deuxième but de Morgan Rogers.

Henderson, transféré à Chelsea lors du dernier mercato estival, a signé un record personnel rare, que seul l'ancienne star de Liverpool et de Leicester City, Emile Heskey, avait réalisé avant lui.

Selon le réseau Opta, Henderson aujourd'hui face à Bournemouth, et avant lui Emile Heskey sous le maillot de Leicester City contre Derby County en avril 1998, sont les deux joueurs à avoir marqué et délivré une passe décisive le plus rapidement durant les deux premières minutes d'une rencontre dans l'histoire de la Premier League.

Henderson a rejoint Chelsea l'été dernier gratuitement, après avoir passé la saison précédente sous les couleurs de Brentford, et il figurait dans la liste de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026.