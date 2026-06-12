L'équipe du Mexique a entamé sa Coupe du monde 2026 par une victoire précieuse (2-0) face à l'Afrique du Sud, lors d'un match d'ouverture riche en frissons au stade Azteca. Le premier but, inscrit dès la 9e minute par Julián Quiñones, a immédiatement rappelé les exploits de 2010.

Le Mexicain Julián Quiñones a ouvert le score dès la 9e minute, puis a célébré sa réalisation d’une manière qui a immédiatement focalisé l’attention, immortalisant ainsi une réponse symbolique à la célèbre danse des Sud-Africains après leur but lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2010.

Kenyonis, auteur d’une saison offensive remarquable avec le club saoudien Al-Qadisiyah (33 buts), a immédiatement enchaîné une série de mouvements inspirés des anciennes célébrations des « Bafana Bafana », rappelant ainsi directement le match d’ouverture d’il y a seize ans, qui s’était conclu sur un score de parité 1-1.

Contrairement à 2010, où les Mexicains avaient mis du temps à ouvrir le score, il n’a fallu cette fois que neuf minutes pour que Kenyonis, profitant d’une erreur défensive, construise l’action et glisse le ballon entre les jambes du gardien Ronwyn Williams.

Dans un match à haut rythme, Raúl Jiménez a ensuite doublé la marque à la 67e minute. La rencontre s’est conclue sur une note houleuse avec trois cartons rouges, permettant à « El Tri » de s’imposer 2-0 et de prendre la tête du groupe A grâce à sa différence de buts.