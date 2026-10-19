L'Allemand Jens Wissing, entraîneur de l'Al-Ittihad, a pris une décision choquante et surprenante à quelques heures de la rencontre très attendue face à Al-Ettifaq, en écartant totalement deux joueurs étrangers de ses plans.

Une source exclusive a révélé au journal « Arriyadiyah » que Wissing a décidé d'écarter le Sénégalais Dion Lopy et le Serbe Karlo Simic de la liste qui s'est envolée pour Dammam ce lundi midi, en préparation de la rencontre face à Al-Ettifaq à 21 heures mardi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

L'entraîneur allemand n'a retenu que huit étrangers pour le voyage dans l'Est, conformément au nombre autorisé par le règlement, à savoir : le Serbe Predrag Rajkovic, le Portugais Danilo Pereira, l'Algérien Houssem Aouar, le Néerlandais Steven Bergwijn et son compatriote Georginio Wijnaldum, le Marocain Youssef En-Nesyri, le Nigérian George Ilenikhena et le Colombien Richard Rios.

La liste des joueurs du déplacement a connu le retour du milieu de terrain Ahmed Al-Ghamdi, absent lors de la rencontre face au Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis en deuxième journée de l'AFC Champions League Elite lundi dernier, après sa guérison d'une blessure au muscle du mollet.

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Al-Ittihad aborde cette rencontre sous une pression énorme pour compenser l'hémorragie de points, après sa défaite dans le Clasico face à Al-Hilal sur le score de 2-3 l'avant-dernier samedi, puis sa chute en Asie face au Shabab Al-Ahli 1-2, le reléguant à la quatrième place de la Roshn League avec 17 points, à 5 points du leader, avec un match en retard à disputer face à Al-Shabab.



