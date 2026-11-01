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VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : heure du coup d’envoi
Le match entre le VfL Wolfsburg et le TSG 1899 Hoffenheim débutera le 2 novembre 2026 à 18 h.
VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?
La rencontre sera diffusée en direct sur WOW. Retrouvez ci-dessous toutes les possibilités pour suivre le match en streaming.
Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté du VfL Wolfsburg et du TSG 1899 Hoffenheim ?
Wolfsburg aborde ce match de Coupe avec un bilan de quatre victoires et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. L’équipe a récemment battu le 1. FC Cologne 3-0 en Bundesliga, après s’être imposée 5-0 face à Mayence 05. Au total, Wolfsburg a inscrit 17 buts et n’en a encaissé que trois lors de ces cinq rencontres, un bilan offensif impressionnant. Sa seule défaite sur cette période remonte à septembre, contre Hoffenheim.
Hoffenheim affiche également quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est récemment inclinée 3-0 contre le Werder Brême en Bundesliga, mais avait auparavant battu Mayence 3-1 et gagné 2-1 à Nuremberg. En Coupe d’Allemagne, Hoffenheim s’est imposé 4-1 face au Greuther Fürth. Sur ces cinq rencontres, Hoffenheim a marqué onze buts et en a encaissé sept.