Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors se révéler très pratique.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le flux. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : heure du coup d’envoi

Le match entre le VfL Wolfsburg et le TSG 1899 Hoffenheim débutera le 2 novembre 2026 à 18 h.

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

La rencontre sera diffusée en direct sur WOW. Retrouvez ci-dessous toutes les possibilités pour suivre le match en streaming.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté du VfL Wolfsburg et du TSG 1899 Hoffenheim ?

Wolfsburg aborde ce match de Coupe avec un bilan de quatre victoires et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. L’équipe a récemment battu le 1. FC Cologne 3-0 en Bundesliga, après s’être imposée 5-0 face à Mayence 05. Au total, Wolfsburg a inscrit 17 buts et n’en a encaissé que trois lors de ces cinq rencontres, un bilan offensif impressionnant. Sa seule défaite sur cette période remonte à septembre, contre Hoffenheim.

Hoffenheim affiche également quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est récemment inclinée 3-0 contre le Werder Brême en Bundesliga, mais avait auparavant battu Mayence 3-1 et gagné 2-1 à Nuremberg. En Coupe d’Allemagne, Hoffenheim s’est imposé 4-1 face au Greuther Fürth. Sur ces cinq rencontres, Hoffenheim a marqué onze buts et en a encaissé sept.

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : compositions d’équipe

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : forme récente

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : bilan des confrontations directes

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : les classements