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VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

VfL Wolfsburg vs TSG 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
DFB Pokal Frauen

En Coupe d’Allemagne féminine, le VfL Wolfsburg affronte le TSG 1899 Hoffenheim. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors se révéler très pratique.

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FranceDAZN
BelgiqueDAZN
SuisseSky Sport Mix
CanadaFubo
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le flux. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : heure du coup d’envoi

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DFB Pokal Frauen - 1/8

Le match entre le VfL Wolfsburg et le TSG 1899 Hoffenheim débutera le 2 novembre 2026 à 18 h.

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

La rencontre sera diffusée en direct sur WOW. Retrouvez ci-dessous toutes les possibilités pour suivre le match en streaming.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté du VfL Wolfsburg et du TSG 1899 Hoffenheim ?

Wolfsburg aborde ce match de Coupe avec un bilan de quatre victoires et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. L’équipe a récemment battu le 1. FC Cologne 3-0 en Bundesliga, après s’être imposée 5-0 face à Mayence 05. Au total, Wolfsburg a inscrit 17 buts et n’en a encaissé que trois lors de ces cinq rencontres, un bilan offensif impressionnant. Sa seule défaite sur cette période remonte à septembre, contre Hoffenheim.

Hoffenheim affiche également quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est récemment inclinée 3-0 contre le Werder Brême en Bundesliga, mais avait auparavant battu Mayence 3-1 et gagné 2-1 à Nuremberg. En Coupe d’Allemagne, Hoffenheim s’est imposé 4-1 face au Greuther Fürth. Sur ces cinq rencontres, Hoffenheim a marqué onze buts et en a encaissé sept.

WOB

WOB - Forme

HOF
D2-1
SAD
V0-6
HSV
V2-1
M05
V0-5
FCK
V3-0
But marqué (encaissé)
17/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
HOF

HOF - Forme

WOB
V2-1
GFT
V1-4
FCN
V1-2
M05
V3-1
SVW
D3-0
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : compositions d’équipe

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : forme récente

WOB

WOB - Forme

HOF
D2-1
SAD
V0-6
HSV
V2-1
M05
V0-5
FCK
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But marqué (encaissé)
17/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
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HOF - Forme

WOB
V2-1
GFT
V1-4
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V1-2
M05
V3-1
SVW
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But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
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Les deux équipes ont marqué
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VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : bilan des confrontations directes

Face à face

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Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim : les classements

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