Mike Verweij attend beaucoup de Tolu Arokodare, comme il l’explique dans Kick-Off du Telegraaf. L’Ajax souhaite se faire prêter l’attaquant nigérian par Wolverhampton Wanderers pour une saison.

Selon Verweij, l’Ajax pousse pour obtenir une option d’achat non obligatoire comprise entre 18 et 20 millions d’euros. Le club anglais a recruté Arokodare l’an dernier en provenance de Genk pour 26 millions d’euros.

« S’il fait vraiment très bien les choses, alors tu peux acheter un attaquant de Premier League pour dix-huit millions d’euros. Imagine qu’il en mette 25. Je ne veux pas dire que ce n’est pas de l’argent, mais dans ce cas, ce n’est pas très cher », analyse Verweij au sujet de l’intérêt de l’Ajax.

« Et s’il ne fonctionne pas, alors tu dis à la fin de la saison : merci et au revoir », poursuit le suiveur de l’Ajax, qui sait que le club recherche des attaquants. « Weghorst est bien sûr parti au FC Twente. Et c’est un secret de Polichinelle que Dolberg veut retourner au Danemark. Cela finira sans doute par se faire. »

Arokodare peut devenir une sensation aux Pays-Bas, prédit Verweij. « L’Ajax était très vulnérable sur les coups de pied arrêtés. Fais-le redescendre derrière et il repousse tout de la tête. »

« C’est tout de même un attaquant qui peut inspirer de la crainte aux adversaires. Il n’est pas très raffiné. Mais je pense quand même que c’est un joueur qui flanque la peur au ventre à beaucoup de défenseurs d’Eredivisie », décrit Verweij à propos de l’attaquant convoité par l’Ajax.

Fabrizio Romano indique que l’Ajax va prendre en charge l’intégralité du salaire de l’attaquant et que l’Ajax devra aussi débourser une indemnité de prêt. Cette information a rapidement été confirmée par d’autres journalistes.

Selon Ben Jacobs de CBS Sports, le montant du prêt s’élève à un million de livres. « Et si l’Ajax se qualifie pour une compétition européenne (la Ligue Conférence, NDLR), Wolves recevra encore environ 500 000 livres. »