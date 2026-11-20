Comment regarder Versailles contre Bourg-en-Bresse Péronnas avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France Molotov

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Ligue 3 - Journée 13 21 nov. 2026 - 08:45

Versailles reçoit Bourg-en-Bresse Péronnas en Ligue 3 avec l’ambition de prolonger sa bonne dynamique après une série de résultats positifs dans deux compétitions.

Versailles occupe la cinquième place du classement de Ligue 3 et a remporté trois de ses cinq derniers matches, dont une large victoire 4-0 contre le SC Aubagne Air Bel. Sa dernière sortie s’est soldée par un succès 3-2 face à Rodez en Coupe de France, de quoi aborder la reprise du championnat avec confiance.

Bourg-en-Bresse Péronnas arrive dans une situation bien plus précaire. Dix-huitième du classement, l’équipe visiteuse peine à trouver de la régularité et a perdu deux de ses trois derniers matches de Ligue 3. Sa défaite 2-0 contre La Roche VF est son résultat récent le plus dommageable.

Bourg-en-Bresse Péronnas a toutefois montré qu’il pouvait répondre présent quand il le fallait. Sa large victoire 5-1 contre Pont-de-Chéruy en Coupe de France le week-end dernier donne au moins une idée de son potentiel offensif.

Le bilan des confrontations directes penche nettement en faveur de Versailles, vainqueur de trois des quatre dernières rencontres entre les deux équipes. Bourg-en-Bresse Péronnas devra inverser cette tendance récente défavorable pour obtenir quelque chose de ce match.

Pour tout savoir sur la diffusion de ce match de Ligue 3, notamment l’heure du coup d’envoi et les possibilités de le suivre en streaming, poursuivez votre lecture.

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