Vergara : « Mon renouvellement avec Naples ? C'est imminent. Allegri m'essaie au poste de milieu de terrain central. »

Antonio Vergara, milieu de terrain du Napoli, s'est exprimé depuis le stage de préparation de Dimaro, répondant aux questions sur son avenir :









« Une prolongation ? Ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. » Le milieu de terrain revient aussi sur les obstacles rencontrés au cours de sa carrière : « Ma famille a joué un rôle fondamental, elle a toujours été à mes côtés. Au final, le football est à la fois un métier et une passion : quand on aime ce sport, ça pousse à se dépasser. »





Comment ta vie a-t-elle changé après ton but contre Chelsea ? « Beaucoup, car passer du statut d’inconnu à celui de joueur du Napoli et d’être reconnu, c’est autre chose. Mais au niveau des coéquipiers, ils ont toujours été à mes côtés, sur ce plan-là, rien n’a changé. » Interrogé sur son arrivée à Naples après le titre, il ajoute : « Quand les champions d’Italie t’appellent, c’est un honneur et tu veux les rejoindre aussitôt. J’ai immédiatement pensé cela lorsque le club m’a contacté. Défendre un titre est toujours plus difficile que de l’obtenir, et même si nous n’avons pas réussi à le conserver la saison passée, nous retenterons notre chance. »





Sur son positionnement sous les ordres d’Allegri : « Il m’essaie comme milieu excentré. »