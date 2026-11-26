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L’entraîneur du Venezia, Davide Nicola, s’est exprimé en conférence de presse avant le match à domicile contre Bologne, qui ouvrira la treizième journée de championnat. Il a commencé par faire le point sur les blessés :

« À ce jour, Basic et Mazzocchi ont réintégré le groupe. Ils sont aptes et disponibles. Correia ? Pas encore, mais je pense que nous aurons davantage de nouvelles la semaine prochaine. Il avait déjà connu différents problèmes. J’aimerais vraiment le voir à l’œuvre : je me suis rendu compte qu’il possède des qualités qui peuvent nous être utiles. Pour pouvoir compter sur lui de manière régulière, il faut organiser son parcours différemment, mais nous y arriverons. »

Adams peine à trouver le chemin des filets : « Je ne dirais pas qu’il court trop. Il court autant qu’il le faut, comme ses coéquipiers. Mais cela vaut pour tout le monde : il y a des moments où les courses peuvent être plus efficaces et mieux adaptées. On se déplace d’un espace à l’autre pour une raison. Si je dois analyser le cas d’Akor, je dois dire que depuis mon arrivée, il aurait déjà pu marquer au moins trois buts, sans compter les passes décisives qu’il a délivrées à ses coéquipiers. C’est un joueur et une personne que j’apprécie pour son engagement et son dévouement. Il s’efface sur le plan individuel ; ce qui l’intéresse, c’est d’être utile à l’équipe. Je ne vois pas de problème chez nos attaquants. Je vois une progression qui demande encore du temps et du travail sur certaines situations pour gagner en fluidité et en qualité. Je suis convaincu par l’équipe dont je dispose et j’en suis content. Les joueurs ont des qualités qu’ils découvrent eux-mêmes. »

L’autre possibilité est d’associer Lauberbach à Yeboah : « Si nous jouons avec deux attaquants, nous pourrons bientôt voir un peu tous ceux qui peuvent évoluer à ce poste. J’envisage différents duos d’attaquants, avec des options susceptibles d’accroître notre imprévisibilité. Mais cela dépend toujours de ce que nous essayons sur le terrain. Chaque étape demande d’avancer comme il faut, je n’aime pas improviser. »

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Les joueurs les moins utilisés : Lisman, Rrahmani et Toni Fernandez. « Tout le monde voit que je consacre du temps à chaque joueur, y compris à l’entraînement : je change les choses, je fais des essais, j’évalue s’il fait ce qu’il faut. Sinon, je le prends à part et je lui montre les situations de jeu. Dès que j’estime qu’un joueur est prêt à m’apporter ce que je veux voir, je n’hésite pas. C’est le cas de Dagasso et de Lamine Fanne, qui ont eu plus d’une occasion depuis notre arrivée. En même temps, soit on augmente le nombre de remplacements dont nous disposons, soit chaque joueur doit s’entraîner avec rigueur et attendre sa chance. Je ne me moque pas des joueurs : si un joueur n’entre pas régulièrement sur le terrain, c’est parce que je ne le juge pas prêt à m’apporter certaines choses. »