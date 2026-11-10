Les enquêtes américaines portant sur les liens entre Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), et le président américain Donald Trump s'orientent vers une phase plus dangereuse, après qu'Infantino est désormais menacé d'être convoqué pour témoigner devant le Congrès au cours des prochaines semaines, dans un contexte d'élargissement du champ des enquêtes menées par l'un de ses plus virulents détracteurs aux États-Unis.

Selon ce qu'a révélé le quotidien britannique « The Telegraph », citant de hauts responsables au sein de la FIFA ayant parlé sous couvert d'anonymat, Infantino pourrait recevoir des injonctions juridiques de présenter son témoignage, à compter de janvier prochain.

La victoire écrasante remportée par le Parti démocrate lors des élections de mi-mandat la semaine dernière, qui lui a donné le contrôle de la Chambre des représentants américaine, entraîne d'importantes répercussions sur l'avenir d'Infantino, désormais susceptible d'être contraint de remettre des documents et des preuves potentiellement embarrassants, au moment même où il mène campagne pour conserver son poste de président de la FIFA lors des élections prévues en mars prochain.

La puissante commission judiciaire de la Chambre des représentants avait ouvert une enquête sur les relations entre Infantino et Trump dès juillet dernier, mais plusieurs sources ayant parlé au « Telegraph » ont confirmé que Jamie Raskin, le membre démocrate le plus en vue de la commission, examine actuellement une série de faits controversés apparus récemment.

La commission a demandé des documents relatifs à la révélation publiée par le journal la semaine dernière, concernant la demande faite par Infantino à Carlos Cordeiro, le principal intermédiaire par lequel il communique avec Trump, de l'aider à obtenir un permis de travail pour une employée de maison immigrée travaillant dans sa luxueuse résidence de la ville de Miami. La FIFA nie toute irrégularité dans cette affaire.

Les détracteurs d'Infantino estiment que l'examen de ce fait est désormais nécessaire pour déterminer s'il y a eu des violations de la loi, liées à un détournement présumé de fonds d'une organisation à but non lucratif ou d'actifs appartenant à l'organisation.

Les autorités fiscales ont également été alertées après que des documents ont indiqué que l'employée de maison figurait sur les feuilles de paie de la FIFA aux Amériques.

La FIFA affirme qu'Infantino a pris en charge lui-même les dépenses de l'employée de maison, déclarant dans un communiqué : « Les questions relatives à la vie personnelle et domestique du président de la FIFA sont d'ordre privé, mais pour écarter tout doute, le président de la FIFA assume personnellement le coût de tout personnel de maison. »

La Fédération internationale a ajouté qu'elle rejetait « fermement toute insinuation d'irrégularités » concernant les conditions de travail de l'employée de maison, dont le quotidien « The Telegraph » connaît l'identité.

Infantino faisait déjà l'objet d'un examen approfondi en raison de ses liens avec le président américain et son entourage, après avoir mené des discussions secrètes en vue de vendre une part des droits de la Coupe du monde à une société détenue par le frère de Jared Kushner, le gendre de Trump.

Une source a indiqué que la convocation de la famille Kushner à témoigner en janvier prochain représente une « hypothèse fortement envisagée », tandis que la convocation de Trump n'est pas attendue à ce stade.

La victoire des démocrates aux élections de la semaine dernière offre à Jamie Raskin la possibilité de prendre la présidence de la commission judiciaire de la Chambre des représentants en janvier prochain, un poste qui lui conférera de nouveaux pouvoirs pour convoquer le président de la FIFA et le contraindre à remettre les documents demandés.

Raskin avait ouvert l'enquête visant Infantino en juillet dernier, sur fond de préoccupations liées aux liens financiers entre la FIFA et le président américain ainsi que ses alliés.

Raskin n'a toujours pas reçu l'ensemble des documents qu'il avait demandés, parmi lesquels les archives de la FIFA relatives à ses communications avec Trump, son administration et la Trump Organization, la société familiale du président américain.

Raskin, qui occupait alors le poste de principal représentant de la minorité démocrate au sein de la commission, avait adressé une lettre à Infantino le 26 juillet, l'informant de l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il a qualifié de « campagne continue » menée par la FIFA pour s'attirer les faveurs de Trump.

En septembre dernier, des membres de la commission ont accusé Infantino de ne pas coopérer au niveau requis, et ont qualifié sa réponse de « malheureusement insuffisante ». Mais l'absence d'une convocation officielle à ce moment-là signifiait qu'aucune conséquence pénale ne découlait du fait d'ignorer la demande de Raskin.

Les liens entre Infantino et Trump avaient été au premier plan lors des préparatifs de la Coupe du monde disputée cet été, en particulier après que le président de la FIFA a remis à son homologue américain la première édition du prix FIFA de la paix.

Une source au sein de la commission judiciaire de la Chambre des représentants a rapporté au quotidien « The Telegraph », mardi, que, bien qu'aucune décision finale n'ait encore été prise, « toutes les enquêtes restent sur la table » en ce qui concerne la FIFA et Infantino.

La source a déclaré : « Nous avons toujours de sérieuses interrogations concernant les pratiques de la FIFA et ses paiements liés à la Coupe du monde, et nous n'avons pas reçu suffisamment d'informations de la part de la fédération. Toutes les options d'enquête sont fortement sur la table, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise. »

Ces menaces renouvelées d'ouverture d'une enquête parlementaire surviennent quelques jours après la démission d'Emilio García Silvero, principal conseiller juridique de la FIFA, de son poste, au terme de 8 années passées à travailler sous la direction d'Infantino.

García Silvero supervisait les affaires disciplinaires relatives aux compétitions, la réglementation du marché des transferts et les litiges contractuels à l'échelle mondiale, ce qui fait de lui l'une des personnes dont Raskin pourrait souhaiter obtenir les déclarations au cours de l'enquête.

En revanche, la FIFA a déclaré dans un communiqué : « La Fédération internationale de football a mené des discussions fructueuses avec les membres de la commission, et continue de poursuivre ces discussions. Nous n'avons reçu aucun signe indiquant qu'ils sont insatisfaits de notre coopération proactive, et nous sommes disposés à répondre à toute autre interrogation qu'ils pourraient avoir. »